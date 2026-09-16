La oriunda de Chubut, Catalina Serio, se quedó con el primer puesto de la disciplina Pentatlón Moderno. De esta manera, la joven atleta (16) sumó una medalla de oro para la delegación de Argentina.
Suramericanos 2026
La argentina Catalina Serio se quedó con el oro en pentatlón moderno femenino
La chubutense de 16 años acumuló 1404 puntos; 244 en esgrima, 286 en natación, 343 en obstáculos y 531 en laser run.
El momento de la victoria.
La atleta acumuló 1404 puntos; 244 en esgrima, 286 en natación, 343 en obstáculos y 531 en laser run.
Video: Gentileza RTS
Otras argentinas que participaron de la competición tuvieron este resultado: Luciana Luna finalizo en cuarta ubicación y Martina Armanazaqui termino quinta.
Serio, la joven atleta que se quedó con el oro.
Qué dijo
Al finalizar la competición, Serio manifestó: "Mucha felicidad y orgullo con mi equipo, que sin ellos sería imposible. Fue una ventaja tener a nuestra familia acá, al menos yo estoy muy feliz por eso. Pensé en mi hermano y dios cuando gané el oro"
Sobre el Autor
#TEMAS: