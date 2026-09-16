Santa Fe 2026

Más de 170.000 estudiantes de las 365 localidades verán los Suramericanos y participarán de los Fan Fest

El Gobierno Provincial ya movilizó a alumnos de 3.230 escuelas hacia las sedes de Rosario, ciudad de Santa Fe y Rafaela. El martes se registró un pico de más de 20.000 visitantes: 15.000 en Rosario, 4.500 en Santa Fe y 770 en Rafaela. Desde los establecimientos educativos valoran la iniciativa provincial: “Es una oportunidad única”, afirman.