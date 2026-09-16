#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Hockey sobre césped

Los Leones vencieron 4-1 a Brasil y suman su segundo triunfo en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino resolvió el partido en la primera mitad con un doblete de Franco Agostini y tantos de Yaco Kovalivker y Peter Fernández, manteniendo el ritmo arrollador en el Grupo A del torneo continental.

El combinado nacional mantuvo la presión y amplió la diferencia mediante acciones de jugada.El combinado nacional mantuvo la presión y amplió la diferencia mediante acciones de jugada.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, ratificó su gran arranque en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al derrotar este miércoles a Brasil por 4 a 1. Con un ritmo demoledor durante el primer tiempo, el equipo conducido por Juan Manuel Vivaldi resolvió el compromiso temprano y aseguró tres puntos clave en la fase de grupos.

El encuentro comenzó con la albiceleste volcada al ataque. Apenas a los 3 minutos de juego, Franco Agostini abrió el marcador tras efectivizar un córner corto. El propio Agostini volvió a estirar la ventaja a los 13', nuevamente por la vía del córner corto, para cerrar el primer cuarto 2-0 a favor de Argentina.

Mirá tambiénLas Leonas vencieron a Uruguay por 5 a 0 en los Juegos Suramericanos

En el segundo parcial, Los Leones mantuvieron la presión alta y ampliaron la diferencia mediante acciones de jugada. A los 17 minutos, Yaco Kovalivker puso el 3-0, mientras que dos minutos más tarde, a los 19', Peter (Juan) Fernández convirtió el cuarto gol argentino. Brasil logró descontar a los 25 minutos gracias a un gol de campo de Adam Imer, estableciendo el 4-1 definitivo antes del descanso, resultado que no sufrió modificaciones durante la segunda mitad.

Lo que se viene

Este triunfo marca la segunda presentación victoriosa de Los Leones en el Grupo A, luego de haber debutado en el torneo con una histórica e impresionante goleada por 22 a 0 ante Perú.

Con el liderazgo del grupo en la mira, el seleccionado argentino volverá a salir a la cancha este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas, cuando enfrente a su par de Chile por la tercera fecha del certamen continental.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Santa Fe
Rosario
Rafaela
Hockey
Santa Fe Ciudad
Los Leones

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro