Hockey sobre césped

Los Leones vencieron 4-1 a Brasil y suman su segundo triunfo en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino resolvió el partido en la primera mitad con un doblete de Franco Agostini y tantos de Yaco Kovalivker y Peter Fernández, manteniendo el ritmo arrollador en el Grupo A del torneo continental.