La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, ratificó su gran arranque en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al derrotar este miércoles a Brasil por 4 a 1. Con un ritmo demoledor durante el primer tiempo, el equipo conducido por Juan Manuel Vivaldi resolvió el compromiso temprano y aseguró tres puntos clave en la fase de grupos.
Los Leones vencieron 4-1 a Brasil y suman su segundo triunfo en los Juegos Suramericanos
El seleccionado argentino resolvió el partido en la primera mitad con un doblete de Franco Agostini y tantos de Yaco Kovalivker y Peter Fernández, manteniendo el ritmo arrollador en el Grupo A del torneo continental.
El encuentro comenzó con la albiceleste volcada al ataque. Apenas a los 3 minutos de juego, Franco Agostini abrió el marcador tras efectivizar un córner corto. El propio Agostini volvió a estirar la ventaja a los 13', nuevamente por la vía del córner corto, para cerrar el primer cuarto 2-0 a favor de Argentina.
En el segundo parcial, Los Leones mantuvieron la presión alta y ampliaron la diferencia mediante acciones de jugada. A los 17 minutos, Yaco Kovalivker puso el 3-0, mientras que dos minutos más tarde, a los 19', Peter (Juan) Fernández convirtió el cuarto gol argentino. Brasil logró descontar a los 25 minutos gracias a un gol de campo de Adam Imer, estableciendo el 4-1 definitivo antes del descanso, resultado que no sufrió modificaciones durante la segunda mitad.
Lo que se viene
Este triunfo marca la segunda presentación victoriosa de Los Leones en el Grupo A, luego de haber debutado en el torneo con una histórica e impresionante goleada por 22 a 0 ante Perú.
Con el liderazgo del grupo en la mira, el seleccionado argentino volverá a salir a la cancha este viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas, cuando enfrente a su par de Chile por la tercera fecha del certamen continental.