Las Leonas vencieron a Uruguay por 5 a 0 este martes 15 de septiembre y sumaron otro triunfo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Las Leonas vencieron a Uruguay por 5 a 0 en los Juegos Suramericanos
El seleccionado argentino sumó su segundo triunfo en la competencia y continúa su camino en busca de un lugar en la definición por la medalla de oro.
La Selección Argentina de hockey femenino se impuso ante el combinado uruguayo por la segunda fecha de la competencia, disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe.
El seleccionado argentino volvió a presentarse ante su público luego de un debut contundente frente a Paraguay.
Debut con goleada de Las Leonas
Las Leonas habían comenzado su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una amplia victoria ante Paraguay por 14 a 0.
El encuentro se disputó en el mismo escenario y marcó el estreno del seleccionado argentino ante su público. La competencia se desarrolla bajo el formato de una zona única, en la que los resultados de cada partido son determinantes para definir los equipos que avanzarán a la final por la medalla de oro.
Argentina dominó aquel primer encuentro y consiguió una diferencia de 14 goles frente al conjunto paraguayo, que ya había perdido ante Chile en su presentación.
Siete campeonas del mundo en el plantel
El plantel de Las Leonas que participa de los Juegos Suramericanos cuenta con siete integrantes del equipo que obtuvo el Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos.
Con el triunfo por 5 a 0 frente a Uruguay, el seleccionado argentino continuó su camino en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.