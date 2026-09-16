Los Tipitos serán una de las propuestas musicales de este miércoles en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Los Tipitos llegan a los Fan Fest de Santa Fe: clásicos, canciones nuevas y un show para cantar en familia
La banda se presentará este miércoles a las 19 en el Fan Fest del Parque del Sur, con un repertorio que repasará sus 32 años de trayectoria e incluirá canciones de su nuevo disco, Boludo.
La banda subirá al escenario del Parque del Sur a las 19, según la programación oficial, para compartir con el público un recorrido por sus principales canciones y presentar parte de su nuevo material discográfico.
En una entrevista previa al show, los músicos expresaron su entusiasmo por participar de una jornada que combina deporte, cultura, música y actividades para toda la familia.
También contaron que el espectáculo incluirá canciones conocidas por varias generaciones y algunos temas de Boludo, el álbum que el grupo lanzó recientemente.
“Vamos a estar tocando los clásicos de siempre, haciendo un recorrido por nuestros 32 años de banda, de música y presentando algunos temas de nuestro flamante disco Boludo”, explicaron. El nombre del álbum, aclararon, responde a una expresión coloquial “muy nuestra, muy argentina” y no fue elegido como una provocación.
Un show con clásicos y canciones nuevas
La presentación de Los Tipitos tendrá una duración estimada de 50 minutos, de acuerdo con la grilla que recibió la banda.
Los músicos anticiparon que el repertorio estará centrado en aquellas canciones que acompañaron su trayectoria y que forman parte de la memoria musical de sus seguidores.
“Vamos a cantar mucho, vamos a cantar con la gente”, señalaron durante la entrevista. En ese sentido, explicaron que el objetivo será recuperar canciones que el público ya conoce y sumar algunas composiciones nuevas de su reciente producción.
La banda también se refirió al vínculo que mantienen con sus seguidores y a la posibilidad de que sus canciones sean escuchadas por personas de distintas edades.
Durante la prueba de sonido, los músicos observaron que varios chicos y chicas se acercaban y reconocían sus temas, una situación que valoraron especialmente.
“Tenemos muchos clásicos. Tenemos unas canciones nuevas que esperemos sean clásicos también”, comentaron. Para el grupo, ese encuentro entre distintas generaciones representa una buena noticia y una forma de mantener vivas las canciones a través del tiempo.
Los Tipitos también destacaron la importancia de que las personas puedan acercarse a la música en vivo y conocer el trabajo que existe detrás de una presentación. “Es buenísimo que la gente se acerque a los humanos que tocan instrumentos”, expresaron, y remarcaron el valor de aprender a afinar, cantar y vivir la experiencia de tocar en grupo.
El encuentro con el público
La presentación se realizará en el marco de la programación cultural y recreativa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El Fan Fest del Parque del Sur ofrece actividades durante toda la jornada, con propuestas musicales, espectáculos y espacios para compartir en familia. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere registro previo para el ingreso.
La agenda oficial para este miércoles 16 de septiembre contempla actividades desde la mañana y una serie de presentaciones musicales durante la tarde.
Antes de Los Tipitos actuarán Resuena, Plano Austral y La Chica del Cumpleaños. A las 19 será el turno de la banda, mientras que a las 20 está prevista la presentación de Uriel Lozano.
Los músicos contaron que la prueba de sonido tuvo una respuesta positiva por parte de quienes se encontraban en el lugar. Según relataron, el público pedía que continuaran tocando, una señal que interpretaron como una muestra del clima que podía tener la jornada.
“Esperemos que vengan así de contentos a vernos”, expresaron. También celebraron las condiciones climáticas de la jornada y describieron el día como “soleadísimo” y “espectacular”.
Más allá de la música, Los Tipitos valoraron que el Fan Fest reúna diferentes expresiones y actividades en un mismo espacio. Para la banda, el encuentro entre el deporte, el arte y la cultura permite generar momentos compartidos y recuperar la importancia de las celebraciones colectivas.
“Estamos muy felices de que la cultura otra vez esté floreciendo y que se hagan estas cosas entre el deporte, el arte, las gobernaciones y todo eso”, señalaron. En esa línea, consideraron que este tipo de encuentros funcionan como espacios para reunirse y celebrar entre argentinos.
Aunque el espectáculo del Fan Fest tendrá un tiempo acotado, la banda anticipó que incluirá parte de ese material junto con sus canciones más reconocidas. La presentación completa del nuevo disco está prevista para el 14 de noviembre en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, donde Los Tipitos planean interpretar el álbum entero.
Después de su paso por Santa Fe, el grupo continuará con una agenda de presentaciones en distintas ciudades. Durante la entrevista, los músicos mencionaron que al día siguiente estarán en Rafaela y que luego seguirán por otras localidades, entre ellas Tucumán, Villa Carlos Paz y Mendoza