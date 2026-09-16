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Ken Kuwada conquistó la medalla de plata para Argentina en patinaje de velocidad

El paraguayo Julio Mirena ganó la competición con un tiempo de 16:15.945. El argentino apenas llegó 0.127 por detrás. El podio lo completó el colombiano Kevin Lenis.

Emocionante cierre de la carrera. Imagen editada con IA.Emocionante cierre de la carrera. Imagen editada con IA.
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Una nueva medalla de plata sumó la delegación de Argentina este miércoles 16 de la mano del patinaje de velocidad. Ken Kuwada llegó en segundo lugar de la competición que se desarrolló en el Patinódromo Municipal de Rafaela.

La carrera la ganó el paraguayo Julio Mirena con una marca de 16:15.945. El argentino llegó apenas +0.127 por detrás y el podio lo completó el colombiano Kevin Lenis con 16:17.199.

El otro argentino que compitió fue Benjamín Gader, quien finalizó en la quinta ubicación.

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12 - 26 de septiembre de 2026
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