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Maximiliano Pullaro
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Los Pericos, Los Totora y Los Tipitos, así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Rosario, Santa Fe y Rafaela vuelven a tener una jornada con música, shows, actividades y propuestas para compartir. Mirá la agenda completa, con horarios y escenarios.

Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a ofrecer música y actividades en las tres ciudades.Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a ofrecer música y actividades en las tres ciudades.
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Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelven a abrir sus puertas este miércoles 16 de septiembre con una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Entre los principales atractivos de la jornada aparecen Los Pericos y Los Totora en Rosario, Los Tipitos y Uriel Lozano en Santa Fe, además de propuestas musicales y culturales durante toda la tarde en las tres sedes.

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Rosario: Los Pericos y Los Totora, dos de los grandes shows

El Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza tendrán actividad desde la mañana y hasta la noche. La música tendrá dos de sus momentos centrales con Los Pericos a las 20 y Los Totora a las 21, ambos en Independencia 1.

  • 10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.
  • 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming — Independencia 2.
  • 12 a 12:30: Premiaciones — Independencia 1.
  • 14 a 15: DJ Ivi Palma — Independencia 1.
  • 15: DJ — Museo del Deporte.
  • 15 a 17: Muy Rosarino, con Leo Farjat — Rosario La Ciudad, Independencia 2.
  • 16: Steely Van — Independencia 1.
  • 17: Ana Milagros — Museo del Deporte.
  • 17: Agus Perez — Independencia 1.
  • 18 a 19:15: Premiaciones — Independencia 1.
  • 18 a 20: Radio F1, DJs — Independencia 2.
  • 20: Los Pericos — Independencia 1.
  • 21: Los Totora — Independencia 1.

Santa Fe: Los Tipitos y Uriel Lozano

El Parque del Sur también tendrá programación desde la mañana, con radio, música y propuestas culturales. Por la noche, Los Tipitos a las 19 y Uriel Lozano a las 20 serán los protagonistas del escenario principal.

  • 9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.
  • 14: DJ — Escenario 1.
  • 14 a 16: LT10 — Escenario 2.
  • 15: Resuena — Escenario 1.
  • 16: Plano Austral — Escenario 1.
  • 17: La Chica del Cumpleaños — Escenario 1.
  • 17 a 18: “La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento” — Resola, Escenario 2.
  • 18: DJ — Escenario 1.
  • 19: Los Tipitos — Escenario 1.
  • 20: Uriel Lozano — Escenario 1.

Rafaela: música y freestyle

En Rafaela, la programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, con propuestas durante toda la tarde.

Microestadio

  • 14 a 20: DJ Nacho Hergenreder.
  • 20: Es-coupé.

Velódromo

  • 16: DJ Ivan Garcia.
  • 17 a 18: Freestyle Libre FUBU.
  • 19 a 20: DJ.

Así, los Fan Fest vuelven a ofrecer una alternativa para disfrutar de los Juegos Suramericanos fuera de las competencias, con música, cultura, gastronomía, actividades recreativas y espacios para compartir en familia o con amigos.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest: https://fanfest.santafe2026.ar/

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