Como parte de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el grupo musical Los Totora cerrarán la jornada de este martes en el Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe. Los Fan Fest funcionan en las tres ciudades sede como espacios para acompañar las jornadas de competencia con espectáculos musicales, gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.
Los Totora en la fiesta de los Suramericanos: “La idea de organizar este evento es tan poderosa que nos hace bien como país”
El grupo oriundo de La Plata se presentará esta noche a las 20 en el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe. Se espera una gran convocatoria desde temprano con otras propuestas musicales y para la familia. En Rafaela, el cierre de hoy es con Turf, y en Rosario habrá DJ y otros artistas. El ingreso es gratuito a través de un código QR que se obtiene en fanfest.santafe2026.ar.
Los Totora se encuentran festejando sus 20 años con la música en el marco de una extensa gira nacional e internacional. El grupo está compuesto por Juan Manuel Quieto (voz) y los hermanos Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Santiago (timbales) y Juan Ignacio (teclados).
En conferencia de prensa, Quieto adelantó que “hoy tuvimos una prueba de sonido y se acercaron muchos niños y profesores, y creemos que esta noche será una fiesta inolvidable para toda la juventud y la familia”. El cantante invitó al público santafesino a asistir al Parque del Sur y se mostró sorprendido de la magnitud de los Juegos Suramericanos. “Hay que felicitar al Gobierno de Santa Fe por haber organizado semejante evento deportivo internacional”.
En el mismo sentido, Nicolás Giorgetti se sumó al manifestar que “es un plan fenomenal por todas estas disciplinas y que no pasa nunca en nuestro país. Hacerlo y que haya tantos jóvenes es un plan bárbaro. La idea es tan poderosa que a nosotros nos hace muy bien como país, todo se amalgama, todos nos unimos. Estamos todos en la misma, empujando para que el país tenga esta cultura del deporte”, afirmó.
En otro tramo, Giorgetti contó que el grupo se siente muy cómodo cuando visita la provincia y la ciudad: “Es tierra de la cumbia, del alfajor santafesino y el liso”. Finalmente, los artistas adelantaron que el show de este martes tendrá un recorrido por los temas clásicos del grupo y parte del nuevo proyecto en la parte dos Casa Totora. “Hicimos una prueba de 10 canciones, 15 canciones para que vengan todos a bailar”.
La agenda del martes en Santa Fe
Este martes en el Parque del Sur será una nueva tarde de música en vivo. La programación comenzará a las 17 con Agos Firpo, continuará a las 18 con Rizoma. El cierre de la jornada llegará a las 20 con Los Totora. Todas las presentaciones se realizarán en el Escenario 1.
En Rosario, en Parque Independencia y Museo del Deporte, estarán, entre otros, DJ Iva, Rodri Fre, Resuena y Rya.
En Rafaela, entre otros, se presentarán DJ Julián Pucheta, JIVA, Luketón, Ponele Cumbia y Turf.
Cómo acceder a los Fan Fest
El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.