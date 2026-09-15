Fan Fest

Los Totora en la fiesta de los Suramericanos: “La idea de organizar este evento es tan poderosa que nos hace bien como país”

El grupo oriundo de La Plata se presentará esta noche a las 20 en el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe. Se espera una gran convocatoria desde temprano con otras propuestas musicales y para la familia. En Rafaela, el cierre de hoy es con Turf, y en Rosario habrá DJ y otros artistas. El ingreso es gratuito a través de un código QR que se obtiene en fanfest.santafe2026.ar.