La precisión, el temple y el control absoluto del pulso dominaron la escena en el Centro Internacional de Tiro de la ciudad de Recreo durante el desarrollo de las finales masculinas y femeninas de los Juegos Suramericanos 2026.
Argentina y Perú se quedaron con los oros en las finales de Tiro Deportivo
Marko Carrillo se destacó en Pistola de Aire 10m, mientras que las pruebas de Skeet consagraron a Mara Kucharski y al peruano Nicolás Pacheco, en una emotiva jornada disputada en el Centro Internacional de Tiro.
En un marco signado por el alto nivel técnico de los competidores sudamericanos, se llevaron a cabo tres definiciones que repartieron medallas entre Perú, Argentina, Ecuador, Brasil y Chile.
Carrillo se impuso en Pistola de Aire 10m
En la prueba masculina de Pistola de Aire 10 metros, el peruano Marko Carrillo completó una labor sólida para adjudicarse la medalla dorada con un registro final de 237.7 puntos. El podio se resolvió por márgenes muy ajustados: el ecuatoriano Yautung Cueva obtuvo la medalla de plata con 236.2 unidades, mientras que el brasileño Felipe Wu aseguró el bronce al acumular 215.0 puntos.
Las posiciones de vanguardia las completaron el brasileño Caio Almeida (194.7), el boliviano Rudolf Knijnenburg (172.4) y el colombiano Alex Fernan Peralta (152.4). Por su parte, el representante argentino Germán Zaupa finalizó en la séptima ubicación con una marca de 131.2 puntos, cerrando su actuación por delante del colombiano Sebastián Sánchez (112.1).
Mara Kucharski conquistó el oro en Skeet
En la modalidad de tiro al plato (Women's Skeet), la delegación albiceleste festejó en lo más alto del podio de la mano de Mara Kucharski. La tiradora argentina demostró firmeza en cada pedana para romper 26 platos en la serie decisiva y colgarse la medalla dorada.
La medalla de plata quedó en poder de la chilena Francisca Crovetto tras romper 24 platos, mientras que la peruana Daniella Borda se adjudicó la medalla de bronce con un total de 20 aciertos, superando a la brasileña Georgia Furquim, quien finalizó en la cuarta posición con 18 aciertos.
Nicolás Pacheco se coronó en Skeet Masculino
La definición de Skeet Masculino (Men's Skeet) regaló un apasionante duelo por el primer puesto. El peruano Nicolás Pacheco conquistó la medalla de oro al romper 34 platos en la final, escoltado muy de cerca por el argentino Federico Gil, quien se adjudicó la medalla de plata tras completar una destacada tarjeta de 32 aciertos.
El podio continental lo completó el chileno Héctor Flores con la medalla de bronce (28 aciertos), ubicándose por delante de su compatriota Raimundo Roche, cuarto con 22 aciertos. La nómina de competidores de la final masculina contó además con las participaciones del argentino Ariel Romero, el brasileño Rodrigo Simões y el peruano Nicolás Giha.
Exigencia técnica y formato eliminatorio
Las disciplinas de tiro deportivo exigen un absoluto control mental y estabilidad corporal.
Mientras que la Pistola de Aire 10m utiliza proyectiles calibre 4.5 mm sobre un blanco fijo a diez metros con series eliminatorias por acumulación de puntos, las pruebas de Skeet enfrentan a los competidores a platos de arcilla impulsados a gran velocidad desde dos casetas en ángulos cruzados, donde los deportistas deben reaccionar e impactar en una fracción de segundo.