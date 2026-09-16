Juegos Suramericanos

Argentina y Perú se quedaron con los oros en las finales de Tiro Deportivo

Marko Carrillo se destacó en Pistola de Aire 10m, mientras que las pruebas de Skeet consagraron a Mara Kucharski y al peruano Nicolás Pacheco, en una emotiva jornada disputada en el Centro Internacional de Tiro.