¡Dorada consagración!

Argentina brilló en sable masculino por equipos y sumó un nuevo oro en Santa Fe 2026

El seleccionado argentino de esgrima tocó el cielo con las manos en el Club Atlético Provincial tras vencer a Brasil en la gran final de sable por equipos. La alegría fue completa en la Pista Principal, pese a que minutos antes el representativo de florete femenino cayó ante Venezuela en la lucha por la medalla de bronce.