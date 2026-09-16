Con una actuación sublime y una muestra de caracter en los momentos clave, el seleccionado argentino de esgrima se adueñó de la medalla de oro en sable masculino por equipos tras derrotar a Brasil en el Estadio Salvador Bonilla de Rosario. La jornada consagratoria de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó además la participación del equipo femenino de florete, que peleó hasta el final ante Venezuela en el combate por el bronce.
Argentina brilló en sable masculino por equipos y sumó un nuevo oro en Santa Fe 2026
El seleccionado argentino de esgrima tocó el cielo con las manos en el Club Atlético Provincial tras vencer a Brasil en la gran final de sable por equipos. La alegría fue completa en la Pista Principal, pese a que minutos antes el representativo de florete femenino cayó ante Venezuela en la lucha por la medalla de bronce.
Un camino perfecto hacia el título suramericano
La jornada de este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Salvador Bonilla de Rosario quedará marcada como una de las páginas más vibrantes para la delegación albiceleste en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo nacional de sable masculino —conformado por Juan Bacha, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Pascual Di Tella— desplegó una actuación de altísimo nivel para subirse a lo más alto del podio continental.
El recorrido arrancó por la mañana con un cruce exigente en los cuartos de final frente al combinado de Colombia. En un combate de ida y vuelta repleto de emoción, los tiradores argentinos sostuvieron la templanza en los instantes decisivos para imponerse por 45-40. Tras avanzar a paso firme en las semifinales, el cuarteto albiceleste llegó a la definición con el envión de ser locales y la convicción intacta.
La gloria ante Brasil y el cuadro de honor
En la final por el oro, Argentina enfrentó al seleccionado de Brasil, integrado por Bruno Pekelman, Henrique Montenegro, Pedro Marostega y Renato Saliba. Mostrando una notable efectividad técnica y firmeza en los relevos finales, los sablistas argentinos dominaron la distancia y lograron cerrar el encuentro a su favor para desatar el festejo en el recinto rosarino.
La medalla de plata quedó en manos del conjunto brasileño, mientras que el bronce lo obtuvo la delegación de Venezuela tras superar a Colombia en la disputa por el tercer lugar.
El florete femenino acarició el podio
El saldo de la jornada para la esgrima argentina sumó también una actuación destacada en la modalidad de Florete Equipos Femenino. En el turno previo a la final masculina, el equipo nacional se midió en un intenso combate frente a Venezuela con la medalla de bronce en juego. Pese al esfuerzo y la entrega demostrada en cada asalto, la delegación vinotinto impuso condiciones en los minutos finales y dejó a las representantes argentinas a las puertas del podio continental.
A pesar del resultado en la rama femenina, la cosecha de la jornada revalida el excelente presente de la esgrima albiceleste, que continúa aportando preseas al medallero general de Santa Fe 2026.
Con este oro histórico en sable masculino por equipos y el esfuerzo demostrado en la rama femenina, la esgrima reafirma su crecimiento y competitividad en la región. En el marco de unos Juegos Suramericanos inolvidables para la provincia de Santa Fe, nuestros atletas continúan demostrando su jerarquía al más alto nivel.