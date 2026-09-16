Santa Fe 2026

Los eSports en los Juegos Suramericanos: furor entre los jóvenes y una de las grandes revelaciones

Los deportes electrónicos revolucionan la competencia en la ciudad de Rosario. Los argentinos ganadores de medallas Daniela Arias, Néctar Bruno Coleff y Lautaro Zuviría contaron sus sensaciones luego del debut histórico de la disciplina. “Sentimos orgullo de marcar el camino”, coincidieron.