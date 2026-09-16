Malena Santillán, nadadora de Unión de Santa Fe, obtuvo la medalla de plata en la final de 400m Estilo Libre Femenino de Natación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Malena Santillán sumó una nueva medalla con la plata en 400 metros estilo libre
La nadadora de Unión ya había obtenido el oro en 200 metros espalda. La brasileña Gabrielle Roncatto se quedó con la prueba y el oro.
La prueba se llevó a cabo este miércoles por la tarde desde las 18:22 horas en el Invencible Centro Acuático Provincial de la ciudad de Rosario.
Los resultados
En la prueba final de los 400m estilo libre femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la brasileña Gabrielle Roncatto se adjudicó la medalla de oro tras registrar un tiempo de 4:14.45 desde la calle 4.
La medalla de plata quedó en manos de la argentina Malena Santillán con una marca de 4:15.05 desde la calle 6 (+0.60 s de diferencia y reacción de 0.84 s), mientras que el podio lo completó la brasileña Beatriz Pimentel al obtener el bronce con 4:15.08 por la calle 5 (+0.63 s, reacción de 0.72 s).
El cuarto puesto fue para la argentina Delfina Dini con un registro de 4:21.89 desde la calle 3 (+7.44 s, reacción de 0.77 s), seguida por la colombiana Mariana Cabezas en la quinta posición con 4:27.76 por la calle 2 (+13.31 s, reacción de 0.77 s) y por la venezolana Mariana Cote en sexto lugar con 4:27.99 desde la calle 7 (+13.54 s, reacción de 0.71 s).
Finalmente, la dupla boliviana cerró la carrera con Lorie Rojas en la séptima ubicación marcando 4:43.37 desde la calle 8 (+28.92 s, reacción de 0.73 s) y Tayra Seoane en el octavo puesto con 4:47.38 desde la calle 1 (+32.93 s, reacción de 0.82 s).
El oro de Santillán
Malena Santillán, nadadora de Unión, ganó el oro en la categoría de 200 metros espalda femenino en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La prueba se llevó a cabo este martes por la tarde - noche en el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur de Rosario. El complejo cuenta con piscinas de competencia y sectores especialmente acondicionados para disciplinas acuáticas.
La cordobesa Santillán, que entrena en las instalaciones del Tatengue, ganó la carrera con un tiempo de 2:10.99, marcando un récord de los Juegos Suramericanos.