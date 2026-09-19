En unos Juegos que se despliegan en distintas ciudades y reúne competencias, espectáculos y miles de personas, uno de los desafíos también ocurre detrás de las pantallas. ¿Cómo hacer para que toda esa información esté al alcance del público sin obligarlo a buscar en distintos lugares? Esa fue una de las preguntas que dio origen a Santa Fe 2026, la aplicación oficial desarrollada para acompañar la experiencia durante el evento.
Una app para vivir los Juegos desde el celular
La provincia desarrolló Santa Fe 2026, una aplicación que reúne información deportiva, agenda cultural, venta de entradas y resultados en tiempo real para seguir el evento desde un solo lugar.
“La idea era que haya un solo lugar de encuentro entre todos los que están disfrutando los Juegos”, explicó Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión de la provincia de Santa Fe.
Disponible para dispositivos Android y iPhone, la aplicación permite consultar el calendario de competencias, conocer qué disciplinas se disputan cada día y en qué sede, acceder a las entradas y recorrer también la agenda del Fan Fest.
La propuesta busca resolver algo tan simple como cotidiano: qué hay para hacer hoy y dónde. En un evento con actividad simultánea en Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras sedes, tener esa información reunida en el teléfono se convierte en una herramienta para quienes siguen una disciplina específica, pero también para quienes simplemente quieren salir a disfrutar de los Juegos.
Del resultado deportivo al plan para el día
El medallero es otra de las funciones centrales. Allí se pueden seguir los resultados y la cantidad de medallas obtenidas por cada país, una información especialmente buscada por quienes siguen la competencia deportiva.
Pero la aplicación no se queda solamente en el deporte. También incorpora el merchandising oficial, con el Capi como uno de los protagonistas de la identidad de los Juegos, y la programación de los espacios culturales.
“Uno puede entrar, por ejemplo, y saber hoy qué hay en el Fan Fest. Hay muchas bandas, muchos lugares para disfrutar”, señaló Tabares.
La lógica, entonces, es que el celular funcione como una especie de puerta de entrada a los Juegos: desde saber dónde compite un atleta hasta decidir a qué espectáculo asistir después.
La tecnología detrás de lo que se ve
La parte visible de la aplicación es apenas una pequeña porción del despliegue tecnológico que requiere un evento de esta magnitud.
Para que los resultados puedan actualizarse y el público encuentre información prácticamente en tiempo real, hay una infraestructura que funciona detrás de cada competencia. Con múltiples sedes y actividades simultáneas, el desafío incluye garantizar conectividad, energía, sonido y funcionamiento de las pantallas en cada escenario.
“Es difícil porque hay muchísimos lugares donde se compite, es un despliegue muy grande de mucha gente”, explicó Tabares.
La tarea tecnológica acompaña así una competencia que ocurre de manera simultánea en distintos puntos. Mientras un resultado cambia en una sede, en otra comienza una final y, a pocos kilómetros, un escenario del Fan Fest prepara su próximo espectáculo.
Un solo lugar para una experiencia que ocurre en muchos
Ese es, en definitiva, el concepto detrás de Santa Fe 2026. Los Juegos suceden en las canchas, las tribunas, las calles y los escenarios, pero también en los celulares de quienes los siguen.
La aplicación busca ordenar ese enorme movimiento en una experiencia sencilla: consultar, elegir, seguir y participar.
Y detrás de una pantalla que muestra una medalla, un horario o una banda que está por tocar, hay un despliegue tecnológico que intenta hacer algo mucho más simple: que nadie se pierda lo que está pasando.