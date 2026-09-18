Los Juegos Suramericanos tuvieron este viernes otra noche de celebración fuera de las competencias. Los Fan Fest volvieron a reunir música, artistas, freestyle y propuestas culturales en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con una programación que fue llevando al público de la tarde hacia los últimos shows de la jornada.
El fin de semana comenzó con recitales multitudinarios y una gran fiesta en los Fan Fest de las tres ciudades
Rosario, Santa Fe y Rafaela volvieron a compartir otra gran noche de encuentros, música y propuestas culturales, con escenarios que mantuvieron el movimiento desde la tarde hasta la noche. Más de 35.000 personas pasaron por el Fan Fest de la capital y unas 45.000 por el del sur de la provincia.
Lit Killah y Santiago Motorizado movilizaron a más de 35.000 personas de todas las edades en una noche llena de ritmo en la capital provincial. En Rosario, Los Lirios hicieron bailar a miles de personas con sus clásicos de cumbia santafesina, en el cierre de una jornada que reunió a más 45.000 visitantes. Y 5 Monos cerró con un gran recital la noche en Rafaela.
Una tarde que fue creciendo en cada sede
En Santa Fe, el Parque del Sur fue uno de los grandes puntos de encuentro. La tarde comenzó con Zalsamora y Cazadores Recolectores y fue creciendo hasta llegar a dos de los momentos más esperados: la presentación de Lit Killah y, más tarde, el cierre de Santiago Motorizado.
El escenario reunió así propuestas diferentes en una misma jornada, con el rap y el rock como protagonistas de una noche que volvió a darle al Parque del Sur ese movimiento característico de los Fan Fest.
En Rosario, la actividad comenzó mucho antes de la noche. El Circo Lumiere abrió la programación en CapiPlaza y volvió a presentarse por la tarde, mientras que las radios, el streaming, los DJs y las distintas propuestas artísticas fueron ocupando los espacios del Parque Independencia.
Por los escenarios pasaron Facu Martínez, Joaco 22, C'Piko, Joaco Burgos y Sofi Gazzaniga, entre otros. También hubo una nueva edición de Tomate tu tiempo y la programación de Radio F!, hasta llegar al cierre con Los Lirios, que pusieron música y fiesta a la última parte de la jornada.
Rafaela le puso ritmo y freestyle
En Rafaela, la tarde tuvo una combinación diferente, con DJs, bandas y freestyle. La Competencia Freestyle FUBU aportó uno de los momentos más particulares de la programación, mientras que La Bolada, G-LA y las distintas propuestas musicales fueron animando los escenarios del Microestadio y el Velódromo.
La jornada continuó con las presentaciones de DJ Nacho Hergenreder y otros DJs, hasta el cierre con 5 Monos en el Microestadio.
Cómo ingresar al Fan Fest
El acceso es gratuito y requiere un QR, que debe gestionarse nuevamente cada día a través de http://entradas.santafe2026.ar. Con ese código se puede ingresar al Fan Fest del Parque del Sur y disfrutar de las actividades y transmisiones programadas.