Juegos Suramericanos

El fin de semana comenzó con recitales multitudinarios y una gran fiesta en los Fan Fest de las tres ciudades

Rosario, Santa Fe y Rafaela volvieron a compartir otra gran noche de encuentros, música y propuestas culturales, con escenarios que mantuvieron el movimiento desde la tarde hasta la noche. Más de 35.000 personas pasaron por el Fan Fest de la capital y unas 45.000 por el del sur de la provincia.