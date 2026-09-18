Impacto en la capital provincial

Dellamónica destacó el gran movimiento por los Suramericanos: "Estamos maravillados"

El subsecretario de Turismo de Santa Fe resaltó la llegada de delegaciones, el alto volumen de visitantes y el éxito del turismo educativo, que movilizará a unos 50.000 estudiantes. Además, remarcó picos de ocupación hotelera de hasta el 100%, un Fan Fest multitudinario y el óptimo desarrollo de las propuestas culturales y deportivas.