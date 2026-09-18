La realización de los Juegos Suramericanos está transformando la dinámica de la ciudad de Santa Fe, impulsada por un continuo flujo de visitantes y una variada oferta recreativa.
Dellamónica destacó el gran movimiento por los Suramericanos: "Estamos maravillados"
El subsecretario de Turismo de Santa Fe resaltó la llegada de delegaciones, el alto volumen de visitantes y el éxito del turismo educativo, que movilizará a unos 50.000 estudiantes. Además, remarcó picos de ocupación hotelera de hasta el 100%, un Fan Fest multitudinario y el óptimo desarrollo de las propuestas culturales y deportivas.
Al respecto, el subsecretario de Turismo local, Javier Dellamónica, expresó el entusiasmo del sector ante el despliegue organizativo y la respuesta del público: "Realmente estamos como maravillados de todo lo lindo que está pasando en simultáneo".
El funcionario valoró no solo la asistencia a las competencias, sino también el ambiente festivo que se vive en los distintos puntos de la capital provincial junto a las sedes de Rosario y Rafaela.
Turismo educativo con miles de alumnos
Uno de los pilares del impacto social e institucional es el programa de turismo educativo articulado con el Ministerio de Educación provincial. Sobre este operativo, Dellamónica precisó: "Vamos recibiendo a razón de 80, 85, 90 contingentes a razón de 4500, 5000 chicos.
En ese marco, agregó que "los chicos hacen la parte recreativa, cultural, Fan Fest y una actividad deportiva. Vamos a tener cerca de 50.000 chicos de los siete departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe van a estar pasando por nuestra capital".
En relación al interés de la gente y la asistencia a los recintos deportivos, el subsecretario enfatizó que el atractivo supera el favoritismo por la delegación nacional. "Vemos en los aforos que ya no importa el partido. La gente quiere ver diferentes disciplinas, quiere conocer el estadio", señaló, al tiempo que anticipó una "gran expectativa con Atletismo la semana que viene".
El movimiento económico y turístico se refleja con fuerza en los números de asistencia y la plaza hotelera de la ciudad. "Hablar un número es difícil. En el Fan Fest hubo 25.000, 30.000, 35.000 personas por noche que también es un volumen que se suma al movimiento diario de la ciudad, ocupación hotelera tres estrellas superior, cuatro estrellas, los picos del 100%, 90, 100%", explicó Dellamónica.
Respecto a la logística de las delegaciones, aclaró que las derivaciones a localidades cercanas respondieron a demandas específicas de disponibilidad conjunta y no a un colapso del sistema: "Hay camas disponibles".
Agenda cultural y marco climático favorable
Finalmente, el funcionario destacó que el ecosistema urbano acompaña con sus habituales propuestas y un marco meteorológico favorable. "La agenda tiene espectáculos, eventos culturales, actividad gastronómica y eso moviliza todo", indicó.
Para concluir, celebró el trabajo conjunto y las condiciones climáticas: "El clima está acompañando, no hay en la proximidad una inestabilidad que implique que algo tenga que suspenderse o reprogramarse. Estamos a la altura de las circunstancias".