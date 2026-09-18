Santa Fe 2026

Jóvenes de Fortín Olmos viajaron 400 kilómetros para vivir la fiesta de los Juegos Suramericanos

Una delegación de estudiantes de quinto año viajó durante la madrugada rumbo a la ciudad de Santa Fe para conocer los escenarios, alentar a la selección argentina de handball y compartir una jornada que difícilmente podrán olvidar. Disfrutar los Juegos, un sueño cumplido.