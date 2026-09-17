Juegos Suramericanos 2026

Fan Fest: Santiago Motorizado, Cabezones y Los Tipitos encendieron la noche

Rosario, Santa Fe y Rafaela volvieron a encender sus escenarios con una programación que cruzó rock, música en vivo y propuestas culturales. Santiago Motorizado, Cabezones, Los Pericos y Los Tipitos fueron algunos de los protagonistas de la noche.