Cuando cae la tarde, los Juegos Suramericanos cambian de ritmo. En las tres ciudades, mientras las competencias avanzan en sus escenarios, la música empieza a ocupar su propio lugar y los Fan Fest se convierten en puntos de encuentro para seguir celebrando. Este jueves, Rosario, Santa Fe y Rafaela volvieron a vivir una noche atravesada por canciones, encuentros y movimientos.
Fan Fest: Santiago Motorizado, Cabezones y Los Tipitos encendieron la noche
Rosario, Santa Fe y Rafaela volvieron a encender sus escenarios con una programación que cruzó rock, música en vivo y propuestas culturales. Santiago Motorizado, Cabezones, Los Pericos y Los Tipitos fueron algunos de los protagonistas de la noche.
La propuesta tuvo distintos momentos y escenarios, pero una misma esencia: acercar la celebración a la gente y hacer que la experiencia de Santa Fe 2026 también se extienda fuera de las competencias.
Rock, encuentros y escenarios llenos de música
En Rosario, la noche tuvo como gran protagonista a Santiago Motorizado, que llegó al escenario de Independencia 1 para cerrar una jornada que había comenzado mucho antes. Desde la mañana hubo actividades en CapiPlaza y propuestas de radios y streaming, y durante la tarde se sucedieron DJ Frutty, Albert Moreno, CAPI, China Roldán y Azul Velázquez.
También hubo espacio para Resuena, en el Museo del Deporte, y para las premiaciones que se realizaron en Independencia 1. Una programación diversa que fue llevando movimiento a los distintos espacios del predio hasta desembocar en el show de Santiago Motorizado.
En Santa Fe, la música fue ganando terreno desde temprano en el Parque del Sur. La programación de las radios LT9 y LT10 acompañó las primeras horas y, con el avance de la tarde, llegaron los DJs y las bandas que prepararon el escenario para el cierre.
Primero fue el turno de Famélicos, luego de Galindez y más tarde de La Previa Onda. Cuando llegó la noche, todas las miradas quedaron puestas en Cabezones, que llevó su rock al escenario santafesino y puso el broche a una jornada marcada por la música local.
Y en Rafaela, la noche también tuvo nombres de peso. Los Pericos subieron al escenario del Microestadio a las 18 y, dos horas más tarde, Los Tipitos tomaron la posta para cerrar la programación. Antes, el público había podido disfrutar del Ensamble de la Escuela de Música 22 de Noviembre, El Acople y CAPI.
La propuesta también se extendió al Velódromo, donde DJ Gian Chiarelli, Foket & Luketón y otra sesión de DJ acompañaron la tarde y la noche.
Tres ciudades, distintos escenarios y una misma idea: que los Juegos también se vivan cuando termina la competencia. Con música, espacios para encontrarse y una programación que recorre Santa Fe, Rosario y Rafaela, los Fan Fest siguen sumando otra dimensión a esta celebración deportiva.
Y la fiesta todavía no termina. Los escenarios volverán a encontrarse con el público este viernes, con nuevas propuestas musicales y actividades para acompañar otra jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.