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Maximiliano Pullaro
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La Garra volvió a festejar en Santa Fe y suma otra victoria en los Juegos Suramericanos 2026

Con este resultado, la selección argentina continúa su participación en el torneo y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. Argentina enfrentará a Uruguay este viernes, desde las 19:30, por la tercera presentación del equipo en los Juegos Suramericanos.

La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.
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La selección argentina femenina de handball, conocida como La Garra, volvió a celebrar en Santa Fe. En un partido muy disputado, el equipo nacional superó a Chile y consiguió una nueva victoria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El conjunto argentino tuvo que afrontar un encuentro exigente ante las chilenas, pero logró sacar adelante el partido y sumar nuevamente en el certamen continental que se desarrolla en la provincia de Santa Fe.

La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.

Con este resultado, La Garra continúa su participación en el torneo y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. Argentina enfrentará a Uruguay este viernes, desde las 19:30, por la tercera presentación del equipo en los Juegos Suramericanos.

Mirá tambiénHandball femenino: "La Garra" debutó con una contundente victoria ante Colombia

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports y Disney+, en una nueva jornada de competencia que tendrá como uno de sus escenarios a la ciudad de Santa Fe.

La Garra, protagonista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La presencia de la selección argentina femenina de handball es uno de los atractivos de la programación deportiva de los Juegos Suramericanos, que reúnen a delegaciones de distintos países de la región en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.La Garra volvió a celebrar en Santa Fe.

El público santafesino tiene así la posibilidad de acompañar de cerca a una de las selecciones argentinas que participa del certamen y que buscará continuar avanzando en el torneo.

Tras el triunfo ante Chile, La Garra afrontará ahora un nuevo desafío frente a Uruguay, en un partido que se disputará este viernes a las 19:30.

La competencia continuará hasta el 26 de septiembre, con distintas disciplinas y escenarios deportivos en las ciudades sedes de Santa Fe 2026.

12 - 26 de septiembre de 2026
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