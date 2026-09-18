Handball femenino

La Garra volvió a festejar en Santa Fe y suma otra victoria en los Juegos Suramericanos 2026

Con este resultado, la selección argentina continúa su participación en el torneo y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. Argentina enfrentará a Uruguay este viernes, desde las 19:30, por la tercera presentación del equipo en los Juegos Suramericanos.