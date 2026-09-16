Juegos Suramericanos 2026

Handball femenino: "La Garra" debutó con una contundente victoria ante Colombia

La Selección argentina conducida por Mariano Muñoz superó con autoridad a Colombia 34:11 por la primera fecha de la competencia que se lleva a cabo en Santa Fe hasta el domingo. En la continuidad del torneo enfrentará a Chile, el jueves a partir de las 19:30.