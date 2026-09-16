Juegos Suramericanos 2026

Bronce para Argentina en boxeo: Tulián y Flores sumaron medallas y apuntan al futuro profesional

El seleccionado argentino de boxeo aseguró dos nuevas medallas de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras las caídas en semifinales de Santiago Tulián y Tatiana Flores. Ambos pugilistas concluyeron su destacada participación en el Estadio Invencible Rafaela y coincidieron en el enorme aprendizaje acumulado antes de encarar el salto de categoría y el profesionalismo.