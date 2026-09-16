La jornada de semifinales en el escenario de Rafaela dejó dos preseas de bronce para la delegación albiceleste de boxeo. En la categoría masculina hasta 55 kilogramos, Santiago Tulián no pudo superar al ecuatoriano Billy Arias, quien se impuso por decisión unánime (5-0). Arias, campeón de la Copa América, hizo valer su velocidad y desplazamientos para sellar su pase a la final de la categoría.
Bronce para Argentina en boxeo: Tulián y Flores sumaron medallas y apuntan al futuro profesional
El seleccionado argentino de boxeo aseguró dos nuevas medallas de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras las caídas en semifinales de Santiago Tulián y Tatiana Flores. Ambos pugilistas concluyeron su destacada participación en el Estadio Invencible Rafaela y coincidieron en el enorme aprendizaje acumulado antes de encarar el salto de categoría y el profesionalismo.
Por su parte, en los 51 kilogramos femeninos, Tatiana Flores protagonizó un combate sumamente parejo frente a la colombiana Yerlin Quiñones. Tras tres asaltos de intensa acción, los jueces determinaron la victoria de la pugilista cafetera en fallo dividido (3-2).
El balance de los pugilistas tras el podio suramericano
A pesar del trago amargo por no acceder a las finales, ambos boxeadores valoraron el crecimiento deportivo que significó competir en el certamen internacional.
“Fue un chico muy bueno, rápido y muy vivo. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, pero él no me dejó hacerlo y pudo imponer el suyo”, analizó Tulián sobre su combate frente a Arias. El cordobés agregó con entusiasmo: “Es un sueño que no muere acá. Hace un año no me lo hubiese imaginado. Poder estar acá y representar mi bandera no tiene nada más lindo; estamos aumentando mucho el nivel al enfrentar a grandes rivales”.
En esa misma línea, Flores compartió su balance tras su debut en la cita suramericana: “Me queda una experiencia muy grande, son mis primeros Juegos. Fue una pelea muy parecida a la anterior, con momentos parejos donde quizás los jueces vieron más de su lado, pero así es el boxeo”.
El trabajo interdisciplinario y los próximos desafíos
Flores aprovechó la oportunidad para destacar el esfuerzo colectivo de la delegación nacional. “Todo el equipo está trabajando como un laboratorio para que las cosas se logren. Estoy muy agradecida con los entrenadores, preparadores y con todo el público que nos apoya”.
De cara al futuro, Tulián ya tiene puesta la mirada en el siguiente escalón de su carrera. El boxeador santafesino planea retornar a los entrenamientos en Córdoba junto a su cuerpo técnico para definir su paso al campo rentado. “La idea es ser profesional. Ya está decidido, con el tiempo se verá cuándo, pero quiero hacerlo. También estoy evaluando subir a la categoría de 57 o 58 kilos o la posibilidad de dar gallo”, cerró Tulián.
Con estas actuaciones, el boxeo argentino continúa sumando podios y consolidando una base joven con proyección internacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.