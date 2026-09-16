La delegación argentina celebró en la cima del podio de Esports tras completar un choque decisivo ante el representativo chileno en la gran final masculina de Valorant de los Juegos Suramericanos 2026.
Argentina se consagró campeón en la final masculina de Valorant en Rosario
El seleccionado albiceleste derrotó a Chile por 2 a 1 en una ajustada definición de tres mapas y celebró la medalla de oro continental en Esports.
En un duelo caracterizado por el máximo nivel táctico, los reflejos y la precisión, el conjunto nacional revirtió las instancias críticas para sellar el triunfo global por 2 a 1.
La serie decisiva comenzó con máxima paridad desde la primera ronda de juego. El equipo argentino se adjudicó el primer punto de la jornada tras imponerse en el primer mapa por un apretado 13-11.
La recuperación del conjunto chileno
Sin embargo, el seleccionado de Chile reaccionó rápidamente en el segundo parcial: mostrando una sólida estrategia defensiva y un efectivo control de zonas, la escuadra chilena emparejó la final al conseguir la victoria por 13-9.
En el tercer y definitivo escenario, la escuadra albiceleste volvió a mostrar su mejor versión colectiva para resolver las rondas clave.
El festejo del campeonato continental
Con ejecuciones certeras y un contundente rendimiento en las partidas decisivas, Argentina se adueñó del mapa final por 13-11, cerrando el marcador 2-1 a su favor para gritar campeón continental.
Con este resultado, la selección de Argentina conquistó la medalla de oro en la competencia masculina de Valorant, mientras que Chile se acreditó la medalla de plata tras completar un destacado certamen.