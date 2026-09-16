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Perú se quedó con el oro en Petanca Mixto tras vencer con autoridad a Chile

La dupla peruana conformada por Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo se impuso por 12-4 ante los chilenos Rodolfo Gálvez Monsalve y Sabrina Polito Molina.

Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.
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En una emocionante jornada de Bochas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la delegación de Perú sumó una importante medalla de oro oficial en la modalidad de Petanca Mixto.

Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.

La gran final, disputada este 16 de septiembre, enfrentó a la pareja peruana integrada por Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo contra el binomio chileno compuesto por Rodolfo Gálvez Monsalve y Sabrina Polito Molina.

El encuentro se definió a favor de los peruanos con un marcador final de 12 a 4. La dupla de Perú tomó la delantera desde la primera mano con un contundente parcial de 5 puntos, logrando mantener la ventaja a lo largo de las ocho manos del juego (parciales de 5, 0, 0, 3, 0, 2, 2 y 0).

Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.Final de Bochas de los Juegos Suramericanos 2026 - 16 de septiembre.

Por su parte, el equipo de Chile no logró contrarrestar la precisión de sus rivales, sumando de a un punto en la segunda, tercera, quinta y octava mano (parciales de 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1).

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Con este resultado, Perú se consagra en lo más alto del podio de esta disciplina en la cita suramericana celebrada en Santa Fe, Argentina.

12 - 26 de septiembre de 2026
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