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Maximiliano Pullaro
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Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la cuarta jornada

La delegación nacional cosechó siete oros, siete platas y diez bronces este miércoles. Llegó a 88 preseas y continúa detrás de Brasil, que acumula 104.

Argentina agregó 24 medallas durante el miércoles y llegó a las 88 preseas en Santa Fe 2026.Argentina agregó 24 medallas durante el miércoles y llegó a las 88 preseas en Santa Fe 2026.
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Argentina cerró el miércoles 16 de septiembre en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional acumula 88 preseas: 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce.

Durante la jornada, el equipo argentino agregó 24 medallas a su cosecha. Fueron siete títulos, siete segundos puestos y diez terceros lugares en gimnasia artística, esports, esgrima, pentatlón moderno, tiro, remo, patinaje, natación, boxeo, triatlón y Stand Up Paddle.

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Julieta Lucas encabezó la cosecha dorada

Julieta Lucas ganó las pruebas femeninas de suelo y barras asimétricas de la gimnasia artística. También obtuvo la plata en viga de equilibrio. María Estoco terminó segunda en barras, mientras que Fila Dalinger e Ivo Chiapponi aportaron sendos bronces.

Argentina también se consagró campeona en Valorant masculino y en sable masculino por equipos. En esta última competencia, Brasil terminó segundo y Venezuela completó el podio.

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Catalina Serio obtuvo el oro en la prueba individual femenina del pentatlón moderno. Mara Kucharski ganó el skeet femenino y Federico Gil fue segundo en la competencia masculina de la misma especialidad.

Santino Basaldella volvió a subir a lo más alto del podio en Stand Up Paddle al ganar la prueba técnica masculina. El peruano Itzel Delgado consiguió la plata e Ignacio Arias logró otra medalla de bronce para Argentina.

Medallas argentinas en la Setúbal y la pileta

La Laguna Setúbal entregó dos preseas para la delegación nacional. Santino Menin consiguió la plata en single ligero masculino, detrás del uruguayo Felipe Klüver, mientras que el cuatro sin timonel argentino obtuvo el bronce.

Malena Santillán, nadadora de Unión, terminó segunda en los 400 metros libre. La argentina fue escolta de la brasileña Gabrielle Roncatto y compartió el podio con Beatriz Pimentel.

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Argentina también ganó la plata en la posta mixta 4x100 metros combinados, detrás de Brasil. Santiago Grassi logró el bronce en los 50 metros libre, prueba ganada por el brasileño Pedro Silva.

Ken Kuwada fue segundo en los 10.000 metros eliminación del patinaje de velocidad. Tiago Muñoz terminó tercero en el triatlón individual y Gabriel Crespi y Candela Molina consiguieron un bronce en petanca mixta.

El boxeo aportó los terceros puestos de Santiago Tulian, Enzo Gallardo y Tatiana Flores. El equipo masculino de remo, Ignacio Arias, Fila Dalinger, Ivo Chiapponi y Santiago Grassi completaron las diez medallas de bronce argentinas del miércoles.

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Brasil superó las 100 medallas

Brasil permanece al frente con 104 preseas, producto de 37 oros, 37 platas y 30 bronces. La delegación brasileña agregó 29 medallas durante el miércoles y mantiene una diferencia de 16 sobre Argentina.

Colombia ocupa el tercer lugar con 66 medallas: 26 doradas, 23 plateadas y 17 de bronce. Venezuela aparece cuarta con 38 preseas y desplaza a Chile, que tiene 41, porque suma 12 oros contra 11 del equipo trasandino.

Perú marcha sexto con 26 medallas y Ecuador séptimo con 21. Uruguay alcanzó tres títulos y subió al octavo puesto, por delante de Paraguay, que acumula 12 preseas. Panamá completa los diez primeros lugares con cuatro.

Bolivia y Guyana consiguieron sus primeras medallas con los bronces de Sergio López y Emmanuel Pompey en boxeo. Ambas delegaciones comparten el undécimo puesto de la clasificación.

12 - 26 de septiembre de 2026
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