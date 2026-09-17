La delegación argentina cerró su participación en Stand Up Paddle (SUP) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con seis medallas y la clasificación para los próximos Juegos Panamericanos. Las pruebas de sprint y carrera técnica se disputaron en la Laguna Setúbal, donde Juliette Duhaime y Santino Basaldella lograron dos oros cada uno.
Seis medallas en Stand Up Paddle: qué dijeron los protagonistas sobre competir “en casa”
Los argentinos que participaron de la competencia destacaron el acompañamiento del público, la emoción de correr ante familiares y amigos y la experiencia de formar parte de los Juegos Suramericanos.
Lucía Clembosky y Alma Coletta sumaron una plata cada una, mientras que Ignacio Arias consiguió dos bronces. La actuación nacional fue seguida de cerca por la entrenadora Natalia De la Lama, quien destacó el proceso de preparación que permitió conformar el equipo que compitió en Santa Fe.
Dos figuras del seleccionado
Duhaime fue la ganadora de las dos pruebas femeninas. La atleta valoró el resultado y el acompañamiento recibido durante la competencia. “Es un logro muy importante para mí, toda la gloria se la doy a Dios y a mi familia que siempre me apoya y a toda la Argentina que siempre nos da aliento”, expresó.
La posibilidad de competir en el país tuvo un significado particular para la deportista, que suele participar en torneos internacionales. “Siempre me toca competir afuera, en lugares internacionales lejos de casa, así que tenerlos ahí, escuchar su voz en vivo fue increíble”, contó.
Con los Juegos Panamericanos como próximo objetivo, Duhaime ya tiene nuevos desafíos en el calendario: “Ahora en un mes tengo un Mundial y después el año que viene clasificar para los Juegos Panamericanos y ganarla, que es la meta”.
En la rama masculina, Basaldella también se quedó con las dos competencias. El santafesino puso en perspectiva el trabajo necesario para alcanzar los resultados. “Esto se cosechó hoy, pero se viene sembrando y trabajando hace un montón de años, meses y horas de trabajo”, sostuvo.
La competencia en Santa Fe tuvo además un componente especial para el atleta por el acompañamiento del público. “El plus de que haya sido acá es el abrazo instantáneo de la gente. Terminamos de correr y subimos corriendo a la tribuna con la gente, eso es algo único”, relató.
El trabajo del seleccionado
Para De la Lama, los resultados fueron la consecuencia de un proceso que comenzó mucho antes de los Juegos. La entrenadora nacional explicó que el trabajo con los deportistas incluyó campus de concentración y seguimiento durante los últimos años.
“Nos llevamos todos los colores a casa. La verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos. El equipo de cinco atletas que traje se llevan ocho medallas”, indicó.
Sobre la conformación del equipo, De la Lama contó que el trabajo comenzó con los campus realizados desde febrero y que el objetivo fue desarrollar el potencial de los atletas seleccionados. “Hemos empezado desde febrero con los campus. El año pasado también hicimos campus de concentración como para poder trabajar y sacar de ellos el mejor provecho”, detalló.
La entrenadora también destacó el compromiso mostrado durante la competencia: “La verdad que arrasó. Ver la garra que le pusieron y cómo fueron a buscar cada medalla, la verdad que me pone un poco la piel de gallina y me emociona”.
Plata para Clembosky y Coletta
Clembosky consiguió la plata en sprint. La atleta destacó el proceso que existe detrás de una medalla y el esfuerzo cotidiano que requiere la preparación. “Lo que más me llevo y me queda de esta medalla es haberlo vivido acá, en casa, en el país, rodeado de amigos y familia”, expresó.
También describió las exigencias que atraviesan los deportistas durante la preparación: “Es un proceso de todos los días, de entrenar y nada, es duro y bueno, acá se ve reflejado con los logros”.
Por su parte, Coletta, obtuvo la plata en carrera técnica después de disputar el segundo lugar con una competidora brasileña. “Me tocó batallarla bastante esta medalla. Estuve peleando ahí con la chica de Brasil para el segundo puesto, fue más que nada estrategia de carrera poder acelerar en los momentos claves”, explicó.
La deportista también destacó el respaldo que recibió durante la competencia: “Fue una emoción total ver ahí toda la hinchada que estaba gritando nuestros nombres en toda la carrera”.
Los desafíos para el crecimiento del SUP
Arias completó el medallero argentino con dos bronces. El deportista destacó el funcionamiento colectivo del seleccionado durante los Juegos. “Se armó un grupo relindo. La verdad que se armó un lindo equipo que lo dio todo y es increíble que trajimos medallas todos los que competimos”, contó.
El representante nacional explicó además las exigencias de la preparación: “Mucha disciplina, mucha constancia, además de horas y horas y horas en el agua, en el gimnasio, también la alimentación, la hidratación, todo va de la mano”.
De la Lama coincidió en señalar el nivel de exigencia del equipo y detalló parte de la rutina de los atletas. “Son cinco personas que son unos soldaditos en lo que es su alimentación y demás. Realmente son deportistas y atletas de alto rendimiento”, afirmó.
Según la entrenadora, los integrantes del seleccionado realizan una preparación intensa durante la semana: “Ellos entrenan seis veces semanales, muchas de las veces doble turno”.
El desarrollo de la disciplina también enfrenta dificultades vinculadas con los costos y el financiamiento. De la Lama explicó que algunos atletas cuentan con apoyo dentro del sistema deportivo, aunque consideró que todavía resulta necesario ampliar el respaldo privado.
Arias, por su parte, planteó una expectativa sobre el futuro del deporte: “Es un deporte hermoso que tiene mucho por crecer todavía, mucho por mejorar y no tengo dudas que algún día esté en los Juegos Olímpicos”.
Una generación que apunta a los Panamericanos
La actuación en Santa Fe también dejó encaminado el próximo objetivo internacional. De la Lama explicó que varios deportistas forman parte del plan de proyección panamericana y que la especialidad de carrera técnica integra el programa panamericano.
Con los resultados obtenidos en la Laguna Setúbal y la clasificación panamericana, el seleccionado argentino cerró una competencia que combinó resultados deportivos, experiencia internacional y un proceso de preparación que comenzó meses antes de los Juegos.