En el marco de los XIII Juegos Suramericanos, autoridades de ODESUR, del Comité Olímpico Argentino, de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y de la Universidad Nacional del Litoral recorrieron Rafaela para conocer las acciones de sostenibilidad y legado que se implementan en la ciudad.
ODESUR recorrió Rafaela y destacó el trabajo conjunto de todas las partes en los Juegos Suramericanos
Representantes de ODESUR, el Comité Olímpico Argentino, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la Universidad Nacional del Litoral visitaron escenarios deportivos y espacios vinculados con la gestión ambiental de la ciudad.
La visita se realizó junto a funcionarios y agentes de la Municipalidad de Rafaela e incluyó distintos espacios vinculados con los Juegos y con las políticas ambientales locales: la Villa Suramericana, el estadio, el velódromo, el ecopunto y el complejo ambiental.
El recorrido estuvo encabezado por Mabel Roca, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Argentino; Irma Ruiz, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de ODESUR; Gerónimo Peñalva, responsable del área de Sostenibilidad y Legado de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026; y representantes del equipo de la Universidad Nacional del Litoral, que trabaja junto a la Provincia y las tres ciudades sede en la implementación de la estrategia de sostenibilidad y legado.
“Lo que vinimos a hacer es una visita, un recorrido. Primero empezamos por Rafaela, así que todavía no hicimos la de Rosario y de Santa Fe, y estamos analizando las distintas perspectivas vinculadas con el trabajo que se hace en sostenibilidad”, explicó Peñalva.
Durante la recorrida se observaron especialmente las acciones relacionadas con los puntos de sostenibilidad, la gestión y recolección de residuos, la inclusión de personas con discapacidad y el trabajo articulado con instituciones y empresas, entre ellas Sancor Seguros.
Una estrategia que atraviesa a los Juegos
Roca destacó que uno de los principales desafíos es que la sostenibilidad no quede limitada a una acción puntual, sino que forme parte de todas las actividades vinculadas con los Juegos.
“El legado más importante es saber cómo incluir este tema de manera transversal a todas las actividades que se están llevando a cabo”, señaló. En ese sentido, valoró que algunas estructuras edilicias respondan a criterios vinculados con la reducción de carbono y que también se hayan desarrollado acciones de difusión y sensibilización para promover buenas prácticas ambientales.
Por su parte, Ruiz remarcó el vínculo entre el deporte y la construcción de una cultura sostenible. “Estamos convencidos de que el tema de sostenibilidad unido al deporte genera cultura”, expresó.
La presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de ODESUR explicó que el objetivo es utilizar al deporte como una herramienta de sensibilización para llegar a las familias, los jóvenes, los atletas y el público que acompaña las competencias.
“Creemos que es una bonita forma de llegar a las familias, de llegar a los jóvenes, a los atletas y a todo el público que está alrededor de los atletas para lograr que haya una conciliación entre lo que nosotros hacemos como humanos en el planeta”, sostuvo.
Primero en Rafaela
Ruiz también valoró las acciones desarrolladas en la ciudad y el trabajo conjunto entre el sector público, la comunidad y el ámbito deportivo.
“Me encantó ver lo que encontramos. Creo que hay unas activaciones exactas, específicas, está involucrada la comunidad, está involucrado lo público y también la parte deportiva”, destacó.
Además, remarcó que las acciones serán evaluadas a través de indicadores para medir su impacto y conocer qué huella dejan los Juegos Suramericanos en Rafaela.
“Todo eso, con el resultado final —porque esto se mide—, va a dar un indicador muy importante que dejan los Juegos Suramericanos en Rafaela como legado”, concluyó.
La recorrida por Rafaela forma parte de una evaluación más amplia que continuará en Rosario y Santa Fe, con el objetivo de analizar las experiencias desarrolladas en las tres ciudades sede y consolidar una estrategia de sostenibilidad que trascienda la realización de los Juegos.