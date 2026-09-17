Sostenibilidad y legado

ODESUR recorrió Rafaela y destacó el trabajo conjunto de todas las partes en los Juegos Suramericanos

Representantes de ODESUR, el Comité Olímpico Argentino, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la Universidad Nacional del Litoral visitaron escenarios deportivos y espacios vinculados con la gestión ambiental de la ciudad.