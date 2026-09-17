Conferencia de prensa

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: balance positivo y un legado que apunta al futuro

Virginia Coudannes, vocera del Gobierno Provincial, el presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur, Mario Moccia, el director del Comité Organizador de los Juegos, Carlos Marzo, y el garrochista Germán Chiaraviglio hablaron sobre el éxito del certamen en una jornada en la que continúa la actividad deportiva en Santa Fe, Rosario y Rafaela.