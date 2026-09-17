Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 atraviesan una nueva jornada de competencia en sus tres sedes y, mientras continúan las actividades deportivas, autoridades y referentes del deporte realizaron un balance sobre la organización, la convocatoria y el impacto que dejará el evento en la provincia.
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: balance positivo y un legado que apunta al futuro
Virginia Coudannes, vocera del Gobierno Provincial, el presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur, Mario Moccia, el director del Comité Organizador de los Juegos, Carlos Marzo, y el garrochista Germán Chiaraviglio hablaron sobre el éxito del certamen en una jornada en la que continúa la actividad deportiva en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur, Mario Moccia, destacó el desarrollo de los Juegos y aseguró que desde la organización existe una evaluación muy positiva. En ese sentido, señaló que tanto Rosario como Santa Fe y Rafaela están llevando adelante las competencias de acuerdo con las expectativas.
“Estamos muy conformes, muy felices por la organización de los Juegos en las tres ciudades”, afirmó Moccia, quien durante la jornada recorrió distintas disciplinas, entre ellas remo, tiro, bochas y handball.
Mario Moccia destacó la infraestructura de Santa Fe
Uno de los principales puntos mencionados durante la conferencia fue la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos. Moccia remarcó que las obras representan un legado que podrá ser utilizado por deportistas y organizaciones deportivas una vez finalizada la competencia.
El dirigente olímpico sostuvo que la provincia cuenta ahora con instalaciones y equipamiento que permitirán tanto el desarrollo de atletas como la organización de futuros acontecimientos deportivos.
En ese sentido, explicó que el legado no se limita a las obras materiales, sino que también incluye la formación de recursos humanos capacitados para organizar eventos deportivos de características internacionales.
Moccia también destacó la respuesta del público. Según señaló, la presencia de espectadores en los estadios y espacios deportivos constituye otro de los aspectos relevantes de estos Juegos.
“El deporte es un instrumento estratégico que transforma la vida de las personas”, sostuvo el presidente del Comité Olímpico Argentino, y agregó que también puede generar pertenencia y unir a las personas detrás de una representación común.
El impacto de las nuevas instalaciones
Durante la conferencia también se puso como ejemplo el complejo de tiro de Recreo. Moccia consideró que se trata de una infraestructura de nivel internacional y planteó que permitirá desarrollar una base permanente de entrenamiento y proyectar competencias internacionales en la ciudad.
El presidente de Odesur también mencionó el velódromo de Rafaela y las instalaciones deportivas que se incorporaron en Santa Fe como parte del legado que dejarán los Juegos.
La mirada de la organización, según explicó, apunta a generar una articulación entre los gobiernos, las federaciones deportivas y los organismos olímpicos para aprovechar las nuevas instalaciones y desarrollar futuros proyectos.
Virginia Coudannes: más de 1,8 millones de personas circularon durante los Juegos
Por su parte, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, presentó un balance de la convocatoria registrada durante el desarrollo de los Juegos.
Coudannes aseguró que se trata de los Juegos Suramericanos con mayor convocatoria de la historia y señaló que se registró una circulación de más de 1,8 millones de personas durante estos días.
Además, informó que se sacaron más de 850.000 tickets y que ya se habían recaudado más de 796 millones de pesos destinados a instituciones.
Para la funcionaria, el concepto de legado comprende las obras realizadas, las villas suramericanas y el conocimiento adquirido para organizar eventos multideportivos, pero también un componente solidario vinculado con las instituciones.
Coudannes sostuvo que los Juegos también modificaron la relación de los habitantes con los espacios públicos de la ciudad de Santa Fe y con la infraestructura deportiva.
“Los ciudadanos se apropiaron de la calle, se apropiaron de los Juegos”, afirmó la vocera, quien describió además la presencia del evento en conversaciones cotidianas con vecinos, comerciantes y trabajadores de distintos sectores.
Carlos Marzo puso el foco en el legado social
Carlos Marzo, director del Comité Organizador de los Juegos, planteó que el resultado de la competencia no debería medirse solamente a partir de las medallas obtenidas.
Desde el punto de vista deportivo, explicó que el desarrollo de las competencias requiere ajustes y reajustes propios de un evento de esta magnitud. Sin embargo, consideró que la mirada debe extenderse hacia el impacto que los Juegos generan en la sociedad.
“El deporte hoy en día es una herramienta”, señaló Marzo, y remarcó que, una vez finalizadas las competencias, permanecerán los efectos producidos en las ciudades y entre quienes participaron de las actividades.
En particular, destacó el acercamiento de niños y jóvenes a espacios deportivos que quizás no habían visitado anteriormente. Para el organizador, ese contacto con el deporte y con lugares emblemáticos de la provincia forma parte de uno de los principales legados del evento.
También señaló que la circulación de visitantes puede generar efectos económicos vinculados con el turismo de eventos y reuniones, con impacto en sectores como la hotelería y los comercios.
Germán Chiaraviglio destacó el legado para las nuevas generaciones
El garrochista santafesino Germán Chiaraviglio también participó de la conferencia y puso el foco en el significado de disputar unos Juegos Suramericanos en su propia provincia.
El atleta contó que llegó tarde al encuentro porque se perdió dentro del nuevo estadio y destacó la magnitud de la infraestructura. Para Chiaraviglio, la cercanía entre las nuevas instalaciones y la pista de atletismo donde comenzó su carrera tiene un significado especial.
“Como santafesino, un gran orgullo”, expresó al referirse a la realización de los Juegos en la provincia.
Chiaraviglio también destacó la presencia de estudiantes en las distintas sedes y Fan Fest. Según explicó, muchos chicos llegan desde diferentes localidades de Santa Fe, participan de actividades y tienen la posibilidad de conocer disciplinas deportivas que quizás no forman parte de su vida cotidiana.
El atleta consideró que esa experiencia puede despertar en las nuevas generaciones un interés por el deporte o por la actividad física. Por eso, señaló que uno de los grandes legados de los Juegos, además de la infraestructura, es el educativo.
Una pista de atletismo con características internacionales
Durante su intervención, Chiaraviglio también se refirió a las características de la pista de atletismo donde se desarrollan las competencias. Según explicó, el piso instalado corresponde a una clasificación de máxima jerarquía internacional y fue utilizado en los Juegos Olímpicos de París.
Además, destacó que la recta cuenta con diez andariveles, una característica que, según señaló, no tiene otra pista en Argentina.
El atleta anticipó que, después de los Juegos, la infraestructura continuará siendo utilizada para competencias internacionales. Entre ellas, mencionó un Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo y la posibilidad de recibir posteriormente un certamen Sub-18.
Chiaraviglio vinculó esta infraestructura con su propia historia familiar: recordó que su padre compitió en Santa Fe en los Juegos Cruz del Sur de 1982 y planteó que una obra deportiva puede tener impacto en generaciones que todavía no nacieron.
El deporte como punto de encuentro
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la relación entre el público y los deportistas de los distintos países que participan de los Juegos.
Chiaraviglio destacó el acompañamiento de los espectadores argentinos y señaló que el entusiasmo no se limita a las competencias de los representantes nacionales.
Como ejemplo, mencionó un partido de handball entre Perú y Paraguay que se disputaba ante un estadio lleno, con público alentando los goles de ambos equipos.
Para el atleta, esta respuesta forma parte de los valores del movimiento olímpico y permite ampliar el interés por disciplinas diferentes del fútbol.
“Más allá de que todos queremos ganar cuando entramos al campo de juego, también saber reconocer y valorar cuando el otro lo hace bien”, sostuvo Chiaraviglio.
En esa línea, planteó que uno de los objetivos debería ser lograr que una mayor cantidad de personas practique deportes o realice actividad física.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan así con actividad en Santa Fe, Rosario y Rafaela, mientras la organización y las autoridades provinciales ponen el foco no solamente en las competencias actuales, sino también en el uso futuro de las instalaciones, el desarrollo deportivo y el impacto que el evento pueda dejar en la comunidad.