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Maximiliano Pullaro
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Russo conquistó la medalla dorada en rifle de aire 10 metros en los Suramericanos

La tiradora argentina se consagró en el Centro Internacional de la ciudad de Recreo tras una cerrada definición frente a la brasileña Geovana Meyer y la peruana Sara Vizcarra.

La argentina Fernanda Russo junto a su medalla. Crédito: SuramericanosLa argentina Fernanda Russo junto a su medalla. Crédito: Suramericanos
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La precisión, el temple y el control absoluto de la respiración dominaron la escena en el Centro Internacional de Tiro de la ciudad de Recreo durante la final de Rifle de Aire 10 metros femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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En una contienda de altísimo nivel técnico, la olímpica argentina Fernanda Russo completó una labor impecable para adjudicarse la medalla dorada con un registro final de 249.1 puntos.

La argentina Fernanda Russo junto a su medalla. Crédito: SuramericanosLa argentina Fernanda Russo junto a su medalla. Crédito: Suramericanos

Puntos claves y definición del podio

La serie decisiva por el título se resolvió por márgenes muy ajustados que exigieron la máxima templanza bajo presión.

El centro de tiro ubicado en Recreo. Crédito: SuramericanosEl centro de tiro ubicado en Recreo. Crédito: Suramericanos

La brasileña Geovana Meyer escoltó a la campeona y obtuvo la medalla de plata tras registrar un acumulado de 246.7 unidades (cerrando con un último disparo de 10.1), mientras que la peruana Sara Vizcarra completó el podio con una marca de 225.5 puntos.

Detrás de las medallistas, la argentina Lola Sánchez completó una gran actuación finalizando en la cuarta posición con 205.2 puntos, seguida por la paraguaya Kathia Idoyaga (182.4), la peruana Alexia Arenas (163.4), la uruguaya Sofía Reyes (137.5), y la chilena Karina Vera (115.8).

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