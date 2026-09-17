Argentina tuvo un cierre destacado en el remo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la última jornada de competencia en la Laguna Setúbal, la delegación nacional consiguió cuatro medallas: un oro, dos platas y un bronce.
Santa Fe 2026: Argentina cerró el remo con un oro y otras tres medallas en la Laguna Setúbal
La delegación nacional sumó cuatro podios este jueves en el cierre de la disciplina. Rodrigo Enríquez y Santino Menin se quedaron con la medalla dorada.
La principal celebración llegó en el doble par peso ligero masculino, donde Rodrigo Enríquez y Santino Menin se impusieron con un tiempo de 6:19.78. Venezuela terminó segunda con 6:24.07 y Uruguay completó el podio con 6:26.21.
Enríquez y Menin, en lo más alto
La dupla argentina dominó la prueba disputada en la Costanera Este y consiguió la primera medalla dorada del jueves para el país. Enríquez y Menin lograron sostener la ventaja durante el recorrido y cruzaron la meta por delante de sus perseguidores.
Para Menin significó además su segunda medalla en las aguas santafesinas. Un día antes había terminado segundo en el individual masculino de peso ligero, detrás del uruguayo Felipe Klüver.
El argentino había destacado después de aquella prueba el acompañamiento recibido en Santa Fe y las dificultades que presentó la Laguna Setúbal por el viento y las condiciones del agua.
Dos platas y otro podio para Argentina
El ocho masculino también dejó una medalla para la delegación local. Uruguay se quedó con el primer puesto, Argentina obtuvo la plata y Chile finalizó tercero.
La segunda presea plateada del día llegó en el cuatro sin timonel femenino. Chile consiguió el oro, mientras que el bote argentino terminó en el segundo lugar y Paraguay completó el podio.
Argentina también estuvo presente entre los tres primeros del dos sin timonel masculino. Agustín Annese y Fernando Álvarez obtuvieron la medalla de bronce, detrás de los chilenos César Abaroa y Marcelo Poo y de los uruguayos Leandro Rodas y Luciano García.
Los otros campeones del cierre
Chile tuvo otra medalla dorada en el individual femenino de peso ligero con Antonia Liewald. La brasileña Isabelle Falck fue segunda y la uruguaya Nicole Yarzón terminó tercera.
Brasil, por su parte, ganó el doble par femenino con Beatriz Tavares y Jennifer Almeida. Christina Hostetter y Victoria Hostetter, de Chile, consiguieron la plata, mientras que Nicole Martínez y Alejandra Alonso, de Paraguay, obtuvieron el bronce.
Con las finales de este jueves concluyó la actividad del remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una disciplina que tuvo a la Laguna Setúbal y la Costanera Este como escenario de sus competencias en la ciudad de Santa Fe.