Lucas Hecker consiguió la medalla de plata para Argentina en el Volo Individual Masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de perder por 47-45 ante el chileno Franco Barbano Arenas en una final que se mantuvo abierta hasta el cierre.
Argentina sumó una plata en bochas y así quedaron los podios en los Suramericanos
La definición del Volo Individual Masculino terminó 47-45 a favor del chileno Franco Barbano Arenas frente a Lucas Hecker, en una jornada que también dejó campeones de Venezuela y Chile.
La definición, disputada en la Estación Belgrano, fue una de las más parejas de la jornada. Hecker tuvo sus posibilidades durante los primeros minutos, pero el representante chileno logró imponerse en el tramo decisivo y quedarse con el oro.
El argentino contó que terminó los primeros cinco minutos con la sensación de haber sacado ventaja suficiente para quedarse con la definición. La diferencia estuvo en la efectividad de los últimos lanzamientos. “Él de 10 bochazos pegó los 10 y yo tiré de 10 y pegué 8”, explicó Hecker.
El argentino reconoció la bronca por haber quedado tan cerca del título, aunque destacó el nivel de la competencia y el acompañamiento recibido durante la jornada.
El público, otro protagonista de la final
Hecker disputó por primera vez una competencia de este nivel en Argentina y destacó el marco que encontró en Santa Fe. “Es la primera vez que juego a nivel en Argentina, por ahí juega un poco esa presión de querer darlo todo por todos los que hacen el esfuerzo”, señaló.
También valoró el aliento desde las tribunas: “Es un plus enorme de tanto público. La verdad no se vio en Paraguay tanto público como ahora. Admirable cómo me alentaron y todo”.
El resultado significó además una nueva medalla para Hecker en los Juegos Suramericanos. En la edición de 2022, disputada en Paraguay, había obtenido la plata junto a Carla Cabrera en la modalidad mixta.
Chile se quedó con el oro
Franco Barbano Arenas completó una actuación de 47 puntos para quedarse con el título. Tras la final, destacó el trabajo realizado durante la preparación.
“La única palabra que tengo es alegría y la verdad que es fruto de todo el esfuerzo que se ha hecho tanto en equipo como el entrenamiento que he tenido que hacer durante todo este tiempo”, expresó.
El campeón chileno también tuvo palabras para Hecker, su rival en la cancha y amigo fuera de ella. “Por mucho que tengamos una rivalidad en la cancha, él siempre va a ser un gran amigo mío y le deseo siempre lo mejor a él y a su familia”, afirmó.
Todos los resultados
Las competencias disputadas en la Estación Belgrano dejaron los siguientes podios:
Volo Individual Masculino:
- Oro - Franco Barbano Arenas (Chile), 47 puntos;
- Plata - Lucas Hecker (Argentina), 45 puntos.
Volo Individual Femenino:
- Oro - Laura Osea Muñoz (Venezuela);
- Plata - Karen Sanguinet Benítez (Uruguay).
Mixto Punta Raffa Volo:
- Oro - Franca Martini Bozzo y Rodolfo Gálvez Monsalve (Chile);
- Plata - Thaila Krauz y Marcos Moreira Pieger (Paraguay).
La plata de Hecker fue el resultado argentino de la jornada en esta disciplina, después de una definición que se resolvió por apenas dos puntos.