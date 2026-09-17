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Juegos Suramericanos: Argentina perdió 2-1 ante Paraguay en su debut en Rosario

La Selección Argentina Sub 19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos con una derrota ante Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa.

La Selección Argentina Sub 19 debutó este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Gentileza: Comité Olímpico PyoLa Selección Argentina Sub 19 debutó este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Gentileza: Comité Olímpico Pyo
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La Selección Argentina Sub 19 debutó este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota por 2-1 frente a Paraguay. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario elegido para toda la competencia de fútbol masculino.

El equipo dirigido por Diego Placente comenzó el partido con ventaja gracias al gol de Franco Domínguez. Sin embargo, Paraguay reaccionó durante el complemento y consiguió revertir el resultado con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarsa.

De esta manera, la Albiceleste inició su recorrido en el certamen sin sumar puntos, mientras que el seleccionado paraguayo quedó con tres unidades en el Grupo B. La zona también está integrada por Uruguay y Venezuela. La AFA confirmó que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Argentina se puso en ventaja con un gol de Franco Domínguez

El debut de la Selección Argentina tuvo como protagonista a Franco Domínguez, quien fue el encargado de abrir el marcador en el estadio Marcelo Bielsa.

El delantero de Estudiantes de La Plata apareció para poner el 1-0 y darle al conjunto dirigido por Placente una ventaja que se mantuvo durante la primera parte del encuentro.

Para este compromiso, Argentina salió a la cancha con Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ian Subiabre, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Franco Domínguez.

Gentileza: Comité Olímpico PyoLa Albiceleste inició su recorrido en el certamen sin sumar puntos Gentileza: Comité Olímpico Pyo

Paraguay reaccionó y dio vuelta el partido

La ventaja argentina no pudo sostenerse durante el segundo tiempo.

Paraguay encontró el empate a través de Junior Gamarra, quien marcó el 1-1 para el conjunto guaraní y volvió a poner el partido en igualdad.

Gentileza: Comité Olímpico PyoLa ventaja argentina no pudo sostenerse durante el segundo tiempo. Gentileza: Comité Olímpico Pyo

Con el encuentro nuevamente abierto, Paraguay aprovechó otra de sus oportunidades y consiguió dar vuelta el marcador. Pedro Sarsa fue el encargado de marcar el segundo tanto paraguayo, que dejó el resultado 2-1.

Argentina intentó volver a igualar el encuentro, pero finalmente no consiguió modificar el marcador y terminó su primera presentación con una derrota.

El resultado adquiere importancia dentro de un grupo que tendrá solamente tres fechas en su etapa inicial. El formato establece que los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, por lo que cada partido tendrá incidencia directa en la definición de los clasificados.

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Cómo sigue Argentina en los Juegos Suramericanos

Después del debut ante Paraguay, la Selección Argentina tendrá dos partidos más correspondientes a la fase de grupos.

El próximo encuentro será frente a Uruguay, el sábado 19 de septiembre. El partido está programado para las 15 y también se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La Albiceleste cerrará su participación en el Grupo B el lunes 21 de septiembre, cuando se enfrente con Venezuela, nuevamente desde las 15 y en el mismo escenario.

El calendario oficial de la AFA establece que el Grupo B está compuesto por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En la otra zona participan Colombia, Perú, Panamá y Chile.

Una vez terminada la fase de grupos, las semifinales están previstas para el miércoles 23 de septiembre. Los partidos por el tercer puesto y la final por la medalla de oro se jugarán el viernes 25 de septiembre, todos en el estadio Marcelo Bielsa.

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