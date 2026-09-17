Santa Fe 2026

Cabezones en el Fan Fest: “Cuando veníamos de chicos al Parque del Sur nunca hubiésemos imaginado todo esto”

La banda de rock santafesina cerrará la jornada de este jueves a las 20 en el Fan Fest de la capital provincial. Desde temprano habrá diferentes propuestas musicales y para toda la familia. “Estamos orgullosos de nuestra ciudad y nos merecemos disfrutar de esta fiesta deportiva”, afirmó César Andino, voz del grupo.