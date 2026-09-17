En la continuidad de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el histórico grupo de rock Cabezones cerrará la jornada de este jueves en el Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. Los Fan Fest funcionan en las tres ciudades sede como espacios para acompañar las jornadas de competencia con espectáculos musicales, gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.
Cabezones en el Fan Fest: “Cuando veníamos de chicos al Parque del Sur nunca hubiésemos imaginado todo esto”
La banda de rock santafesina cerrará la jornada de este jueves a las 20 en el Fan Fest de la capital provincial. Desde temprano habrá diferentes propuestas musicales y para toda la familia. “Estamos orgullosos de nuestra ciudad y nos merecemos disfrutar de esta fiesta deportiva”, afirmó César Andino, voz del grupo.
“Es un halago tocar representando al rock de Santa Fe, son muchos años y es una caricia al alma, al corazón después de tantos años de tocar por un montón de clubes, de pubs, de lugares acá en la ciudad; poder hacerlo con esta infraestructura, con este marco, con los juegos; es un orgullo”, sostuvo César Andino, voz de Cabezones, en diálogo con los medios antes de realizar la prueba de sonido.
El cantante de la banda local de rock alternativo formada a comienzos de la década de los 90, recordó que “cuando venimos de chicos y venimos al chorrito del Parque Sur nunca nos hubiésemos imaginado todo esto, es una gran infraestructura”.
“Santa Fe se lo merece”
Andino remarcó que “esta es una ciudad que ha atravesado un montón de de conflictos y problemas y nos hemos levantado de catástrofes increíbles; creo que nos merecemos esto de disfrutar entre vecinos y decir qué bueno ver la ciudad así invadida por muchos deportistas y se lleven lo mejor de nosotros”.
Sobre la presentación de esta noche, adelantó que “cuando hacemos estos shows de esta magnitud hacemos grandes éxitos y canciones que nos acompañaron toda nuestra carrera; además de bandas que amamos siempre sale un cover de Soda, algún otro de Spinetta; será un show de una hora y pico con temas de Cabezones y temas de nuestras influencias”, señaló.
La agenda del jueves
El Parque del Sur tendrá una nueva tarde de música en vivo. La programación de este jueves comenzará a las 16 con Famélicos, continuará a las 18 con la actuación de Galindez y a las 19 será el turno de La Previa Onda. El cierre de la jornada llegará a las 20 con Cabezones. Todas las presentaciones se realizarán en el Escenario 1.
En Rosario, en Parque Independencia y Museo del Deporte, estarán, entre otros, China Roldan, Resuena, Azul Velázquez y Santiago Motorizado.
En Rafaela, entre otros, se presentarán Foket & Luketón, El Acople, Los Pericos y Los Tipitos.
Cómo acceder a los Fan Fest
El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.