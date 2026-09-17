#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Santa Fe 2026

Cabezones en el Fan Fest: “Cuando veníamos de chicos al Parque del Sur nunca hubiésemos imaginado todo esto”

La banda de rock santafesina cerrará la jornada de este jueves a las 20 en el Fan Fest de la capital provincial. Desde temprano habrá diferentes propuestas musicales y para toda la familia. “Estamos orgullosos de nuestra ciudad y nos merecemos disfrutar de esta fiesta deportiva”, afirmó César Andino, voz del grupo.

Cabezones se presentará este jueves en el Fan Fest del Parque del Sur.Cabezones se presentará este jueves en el Fan Fest del Parque del Sur.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En la continuidad de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el histórico grupo de rock Cabezones cerrará la jornada de este jueves en el Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. Los Fan Fest funcionan en las tres ciudades sede como espacios para acompañar las jornadas de competencia con espectáculos musicales, gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.

Mirá tambiénSeis medallas en Stand Up Paddle: qué dijeron los protagonistas sobre competir “en casa”

“Es un halago tocar representando al rock de Santa Fe, son muchos años y es una caricia al alma, al corazón después de tantos años de tocar por un montón de clubes, de pubs, de lugares acá en la ciudad; poder hacerlo con esta infraestructura, con este marco, con los juegos; es un orgullo”, sostuvo César Andino, voz de Cabezones, en diálogo con los medios antes de realizar la prueba de sonido.

César Andino, voz de Cabezones, durante la prueba de sonido en Santa Fe.César Andino, voz de Cabezones, durante la prueba de sonido en Santa Fe.

El cantante de la banda local de rock alternativo formada a comienzos de la década de los 90, recordó que “cuando venimos de chicos y venimos al chorrito del Parque Sur nunca nos hubiésemos imaginado todo esto, es una gran infraestructura”.

“Santa Fe se lo merece”

Andino remarcó que “esta es una ciudad que ha atravesado un montón de de conflictos y problemas y nos hemos levantado de catástrofes increíbles; creo que nos merecemos esto de disfrutar entre vecinos y decir qué bueno ver la ciudad así invadida por muchos deportistas y se lleven lo mejor de nosotros”.

Cabezones llevará sus canciones al escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Cabezones llevará sus canciones al escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Sobre la presentación de esta noche, adelantó que “cuando hacemos estos shows de esta magnitud hacemos grandes éxitos y canciones que nos acompañaron toda nuestra carrera; además de bandas que amamos siempre sale un cover de Soda, algún otro de Spinetta; será un show de una hora y pico con temas de Cabezones y temas de nuestras influencias”, señaló.

La agenda del jueves

El Parque del Sur tendrá una nueva tarde de música en vivo. La programación de este jueves comenzará a las 16 con Famélicos, continuará a las 18 con la actuación de Galindez y a las 19 será el turno de La Previa Onda. El cierre de la jornada llegará a las 20 con Cabezones. Todas las presentaciones se realizarán en el Escenario 1.

El grupo santafesino de rock alternativo será el encargado de cerrar la jornada.El grupo santafesino de rock alternativo será el encargado de cerrar la jornada.

En Rosario, en Parque Independencia y Museo del Deporte, estarán, entre otros, China Roldan, Resuena, Azul Velázquez y Santiago Motorizado.

En Rafaela, entre otros, se presentarán Foket & Luketón, El Acople, Los Pericos y Los Tipitos.

La banda repasará sus principales canciones y algunas de sus influencias musicales.La banda repasará sus principales canciones y algunas de sus influencias musicales.

Cómo acceder a los Fan Fest

El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.

12 - 26 de septiembre de 2026
Noticias
Agenda
Medallero
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Santa Fe
Rosario
Rafaela
Arte Música Teatro
Parque del Sur

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro