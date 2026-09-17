Rafaela volvió a ser protagonista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una nueva jornada de definiciones y una medalla para la delegación argentina.
Gonzalo Molina fue plata en BMX Race y sumó otra medalla para Argentina en Rafaela
El argentino terminó segundo en la final masculina disputada este jueves. El colombiano Mateo Carmona ganó el oro y el venezolano Jholman Sivira completó el podio.
En la final masculina de BMX Race, Gonzalo Molina consiguió la medalla de plata y volvió a subir al podio para Argentina en una de las pruebas destacadas de este jueves.
El podio masculino
La competencia comenzó por la mañana en la sede rafaelina, con las pruebas correspondientes a las ramas femenina y masculina.
Mateo Carmona, de Colombia, se quedó con la medalla de oro, mientras que Molina terminó segundo.
El tercer puesto fue para el venezolano Jholman Sivira, quien completó el podio con la medalla de bronce.
Colombia también ganó entre las mujeres
En la competencia femenina, la victoria quedó también en manos colombianas.
Nicole Foronda se consagró campeona, seguida por la ecuatoriana Domenica Mora, que obtuvo la plata.
La brasileña Paola Reis Santos terminó tercera y se quedó con la medalla de bronce.
Rafaela sigue con actividad
La ciudad continuará este jueves con competencias correspondientes a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Durante la tarde están previstas además las semifinales de boxeo.
Argentina tendrá cuatro representantes en busca de avanzar a las peleas decisivas.