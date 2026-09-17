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Lionel Messi y un sentido saludo a todos los atletas de los Juegos Suramericanos 2026

El aún capitán de la Selección Argentina de fútbol ya que tendrá su retiro el próximo 6 de octubre, compartió un breve video.

Lionel Messi y el saludo para los participantes de los Juegos Suramericanos 2026.Lionel Messi y el saludo para los participantes de los Juegos Suramericanos 2026.
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Lionel Messi, aún capitán de la Selección Argentina de fútbol ya que tendrá su retiro el próximo 6 de octubre, envió un saludo a todos los atletas de los Juegos Suramericanos 2026.

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El breve mensaje lo compartió la cuenta oficial de los Juegos Suramericanos 2026 a través de sus redes sociales oficiales junto a la leyenda “¡Gracias, Capitán!.

El mensaje de Messi

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos y a aquellos que ya compitieron felicitarlos y ganaron medallas”, inició el 10 el sentido mensaje a los deportistas.

Sep 5, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) dribbles the ball against Atlanta United defender Tomas Jacob (55), midfielder Tristan Muyumba (8) and midfielder Santiago Pita (40) during the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAYInter Miami sigue disfrutando de Lionel Messi. Crédito: Sam Navarro-Imagn Images

El campeón del mundo en Qatar 2022 cerró el saludo: “Desearle mucha suerte a los que no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”.

El posteo de Messi tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos". Foto: Fernando NicolaMessi anunció su retiro de la Selección, pero tendrá un último partido ante Benín. Foto: Fernando Nicola

Cómo le fue a la Selección de fútbol en el debut

La Selección Argentina Sub 19 debutó este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota por 2-1 frente a Paraguay. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario elegido para toda la competencia de fútbol masculino.

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El equipo dirigido por Diego Placente comenzó el partido con ventaja gracias al gol de Franco Domínguez. Sin embargo, Paraguay reaccionó durante el complemento y consiguió revertir el resultado con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarsa.

De esta manera, la Albiceleste inició su recorrido en el certamen sin sumar puntos, mientras que el seleccionado paraguayo quedó con tres unidades en el Grupo B. La zona también está integrada por Uruguay y Venezuela. La AFA confirmó que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

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