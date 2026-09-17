Lionel Messi, aún capitán de la Selección Argentina de fútbol ya que tendrá su retiro el próximo 6 de octubre, envió un saludo a todos los atletas de los Juegos Suramericanos 2026.
Lionel Messi y un sentido saludo a todos los atletas de los Juegos Suramericanos 2026
El aún capitán de la Selección Argentina de fútbol ya que tendrá su retiro el próximo 6 de octubre, compartió un breve video.
El breve mensaje lo compartió la cuenta oficial de los Juegos Suramericanos 2026 a través de sus redes sociales oficiales junto a la leyenda “¡Gracias, Capitán!.
El mensaje de Messi
“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos y a aquellos que ya compitieron felicitarlos y ganaron medallas”, inició el 10 el sentido mensaje a los deportistas.
El campeón del mundo en Qatar 2022 cerró el saludo: “Desearle mucha suerte a los que no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”.
Cómo le fue a la Selección de fútbol en el debut
La Selección Argentina Sub 19 debutó este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota por 2-1 frente a Paraguay. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario elegido para toda la competencia de fútbol masculino.
El equipo dirigido por Diego Placente comenzó el partido con ventaja gracias al gol de Franco Domínguez. Sin embargo, Paraguay reaccionó durante el complemento y consiguió revertir el resultado con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarsa.
De esta manera, la Albiceleste inició su recorrido en el certamen sin sumar puntos, mientras que el seleccionado paraguayo quedó con tres unidades en el Grupo B. La zona también está integrada por Uruguay y Venezuela. La AFA confirmó que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.