La Laguna Setúbal volvió esta semana a convertirse en una gran cancha de regatas. Sobre sus aguas, frente a la costa santafesina y con el Puente Colgante como uno de los grandes balcones naturales para observar las competencias, se desarrolla la vela de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Y entre los dirigentes que recorren el escenario hay uno que, además de observar la competencia continental, ya imagina un próximo desafío para la ciudad.
Vela: Pablo Leiro propone que Santa Fe sea sede de un gran evento internacional
El máximo dirigente destacó las condiciones de la laguna Setúbal y anticipó que buscará impulsar una competencia continental en la ciudad. “Santa Fe está destinada, con todas las obras realizadas y la laguna, a ser una sede importante de deportes de vela a nivel continental”, afirmó. La propuesta surgió durante su visita por los Juegos Suramericanos y ya fue conversada con el intendente Juan Pablo Poletti.
Pablo Leiro Murdoch, presidente de la Confederación Sudamericana de Vela, plantea que Santa Fe tiene condiciones para organizar por sí misma un campeonato internacional de magnitud. Lo habló con el intendente Juan Pablo Poletti y pretende avanzar en la idea de llevar a la capital provincial una competencia continental de vela.
“Santa Fe está destinada, con todas las obras realizadas y la laguna, a ser una sede importante de deportes de vela a nivel continental”, sostuvo Leiro en su visita a la redacicón del diario El Litoral. Y fue más allá: “Si Santa Fe se pone las pilas, puede convocar un evento internacional”.
La propuesta adquiere particular relevancia porque la vela de los Juegos Suramericanos permite mostrar precisamente las condiciones que el dirigente paraguayo observa como potenciales para el futuro. Entre el 15 y el 20 de septiembre, la laguna Setúbal recibe siete pruebas de vela, en clases individuales y mixtas. El programa contempla ILCA 6 femenino, ILCA 7 masculino, Sunfish masculino y femenino, iQFoil masculino y femenino y Snipe mixto.
Una cancha de regatas en el corazón de la ciudad
Para Leiro, una de las principales ventajas santafesinas está precisamente en tener un escenario de estas características dentro de una ciudad grande y conectado con las principales vías de comunicación.
“Casi todo se hace en la costa del mar —Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata—, pero pocos eventos de importancia ocurren adentro del continente”, explicó. En ese sentido, consideró que la capital santafesina tiene una oportunidad particular: “Santa Fe tiene esas condiciones por su cercanía a Buenos Aires y facilidades de transporte”.
El dirigente también comparó el escenario santafesino con otras alternativas de la región. “La laguna de Santa Fe permite hacer tranquilamente cualquier regata y da perfectamente para tres canchas”, afirmó.
La Setúbal es, en efecto, un escenario históricamente utilizado para la navegación deportiva. Sus características —un espejo de agua de profundidad permanente y relativamente libre de obstáculos naturales— le otorgan condiciones especialmente favorables para el yachting. Desde la década de 1940 se utiliza para regatas locales y campeonatos nacionales, sobre todo de monotipos.
La relación entre Santa Fe y la vela, por otra parte, tiene una historia mucho más profunda. El Yacht Club Santa Fe fue fundado el 28 de febrero de 1936 y desde entonces la Setúbal se convirtió en uno de los escenarios habituales para la formación de navegantes y la realización de competencias. El propio club mantiene desde entonces una escuela de vela y actualmente ofrece formación desde Optimist hasta Laser, Pampero, windsurf y vela de crucero.
La historia competitiva también es extensa. El YCSF organizó campeonatos argentinos de Optimist, Laser, Penguin, Snipe, match race y windsurf, además del tradicional Gran Prix del Litoral, que se disputa desde 1970, y la Semana de la Setúbal, que comenzó en 2010.
Esa actividad no se interrumpió con el paso del tiempo. En agosto pasado, por ejemplo, más de un centenar de navegantes participaron en una nueva fecha del Gran Prix del Litoral en la Setúbal, con representantes de distintos puntos del país y Uruguay.
A esto se le debe sumar la actividad y campeonatos del resto de los clubes locales de vela: Náutico Sur, Marinas, Belgrano y el Náutico Paraná.
“El evento se podría pedir perfectamente para Santa Fe”
Leiro no se quedó solamente con una valoración general de las condiciones de la ciudad. Durante la entrevista mencionó incluso una competencia concreta que podría ser gestionada para la capital provincial: el Sudamericano Juvenil de Vela. “En la Confederación Sudamericana tenemos el Sudamericano Juvenil de Vela, para chicos que salen de Optimist y entran en ILCA, buscando su primer campeonato”, explicó.
Según detalló, la competencia tuvo más de 100 barcos en Buenos Aires, llegó a 145 embarcaciones en Perú y posteriormente superó nuevamente el centenar de participantes en Santiago de Chile. La edición 2026 tiene como sede Porto Alegre, Brasil, y la siguiente está prevista en San Isidro, Buenos Aires. “Ese evento se podría pedir perfectamente para Santa Fe”, afirmó Leiro.
La elección de una fecha adecuada sería otro de los factores centrales. “Eligiendo bien la fecha —julio o agosto son muy buenos meses por el viento, evitando el verano—”, explicó, Santa Fe podría aprovechar mejor las condiciones de la laguna para organizar una competencia de estas características.
Una mirada desde la dirigencia sudamericana
Leiro no es un visitante circunstancial del mundo de la vela. Nacido en Asunción en 1971, es ingeniero agrónomo y magíster en Producción Animal. Su trayectoria dirigencial comenzó en el Yacht Club Ypacaraí, donde fue secretario, vicecomodoro y comodoro. Posteriormente integró la Federación Paraguaya de Vela, que presidió entre 2017 y 2021.
En octubre de 2022 fue elegido por unanimidad presidente de la Confederación Sudamericana de Vela, convirtiéndose en el primer paraguayo en ocupar ese cargo. La designación fue destacada entonces por autoridades de Encarnación y por medios paraguayos.
Desde esa posición, su mirada sobre Santa Fe trasciende la competencia puntual de los Juegos Suramericanos. Observa una posibilidad de descentralizar la realización de grandes campeonatos de vela, tradicionalmente concentrados en ciudades costeras o en grandes centros náuticos.
“Las condiciones están dadas”, sostuvo. Y enumeró algunas de las ventajas que, a su criterio, tiene la ciudad: “Santa Fe es una ciudad grande con todos los servicios y buena hotelería”. También destacó su conexión vial y su cercanía con Buenos Aires.
No obstante, Leiro no desconoce las particularidades de la Setúbal. “Empiezo por los defectos: es una cancha un poco hundida, rodeada por la ciudad y con un viento que bornea bastante”, señaló. Pero inmediatamente relativizó esas dificultades al compararlas con otros escenarios de la región: “Sin embargo, es una cancha no muy distinta —e inclusive mejor— a las de Encarnación, Corrientes, Posadas o Concordia”.
Los Juegos como plataforma
La propuesta del presidente de la Confederación Sudamericana de Vela aparece mientras Santa Fe atraviesa un momento particular como sede deportiva internacional. Los Juegos Suramericanos se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países y 43 deportes y 60 disciplinas.
La vela, particularmente, ocupa un lugar especial porque vuelve a colocar a la Setúbal en el centro de una competencia internacional. El escenario elegido tiene acceso desde el Club de Niños Manuel Belgrano y permite seguir las pruebas desde distintos sectores de la costa.
La campeona olímpica Cecilia Carranza, embajadora de la vela en los Juegos, también destacó el vínculo de la disciplina con este escenario y recordó que la Setúbal fue un lugar importante en su propia formación deportiva.
Para Leiro, el impacto de los Juegos no debería terminar cuando finalice la última competencia. “Esto no solo fomenta el deporte local, sino que genera derrame económico, impulsa arreglos de ciudad y rutas, y posiciona a Santa Fe en el ojo del mundo”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el movimiento generado por los Juegos puede ser aprovechado para atraer nuevas competencias. “Aparte del Gran Prix del Litoral, se podrían pedir eventos como la Copa Mercosur o crear un campeonato propio importante. Con la apuesta actual por los eventos deportivos, la vela se puede sumar”, planteó.
El camino para concretarlo
La propuesta, según Leiro, requiere una gestión articulada entre distintos niveles. “El primer paso es a través de la Secretaría de Deporte de la Municipalidad, junto al intendente Poletti. Después con la Gobernación —con Maximiliano Pullaro, quien manifestó todo su apoyo— y finalmente con la Federación Argentina”, explicó.
El objetivo, dijo, es “descentralizar y buscar lugares aptos para la vela”. En ese esquema, Santa Fe podría intentar transformar el impulso generado por los Juegos Suramericanos en una agenda propia de competencias náuticas internacionales.
“Me gustaría que Santa Fe tenga un evento continental importante y propio de vela más allá de los Juegos del Sur”, resumió Leiro.
El apoyo de Poletti
“Que desde la Confederación Sudamericana de Vela vean a Santa Fe como una ciudad con condiciones para recibir un gran evento internacional es una enorme satisfacción -sostuvo el intendente, ante la consulta de El Litoral-. Los Juegos Suramericanos están demostrando que tenemos infraestructura, capacidad de organización y una ciudad preparada para estar a la altura de grandes acontecimientos deportivos”.
“Los Juegos no son un punto de llegada, sino un punto de partida. Tenemos la laguna Setúbal que es extraordinaria y queremos aprovechar todo ese potencial para que Santa Fe siga siendo sede de grandes eventos, se abra al mundo y se consolide como una ciudad vinculada al deporte a nivel continental”, agregó Poletti.
La propuesta tiene un escenario concreto: una laguna que desde hace décadas recibe velas, entrenamientos y regatas; una ciudad con clubes, escuelas y tradición náutica; y una infraestructura que acaba de ser puesta a prueba para recibir a los mejores navegantes de Sudamérica.
Ahora, la apuesta que propone el dirigente paraguayo es que las velas no se retiren definitivamente de la Setúbal cuando termine el domingo. Que los Juegos sean, en cambio, el comienzo de una nueva etapa para Santa Fe como sede continental de la vela.