Preside la Confederación Sudamericana de Vela

Vela: Pablo Leiro propone que Santa Fe sea sede de un gran evento internacional

El máximo dirigente destacó las condiciones de la laguna Setúbal y anticipó que buscará impulsar una competencia continental en la ciudad. “Santa Fe está destinada, con todas las obras realizadas y la laguna, a ser una sede importante de deportes de vela a nivel continental”, afirmó. La propuesta surgió durante su visita por los Juegos Suramericanos y ya fue conversada con el intendente Juan Pablo Poletti.