La ciudad de Rafaela continúa recibiendo elogios por parte de los protagonistas de los Juegos Suramericanos 2026. En esta oportunidad, integrantes del cuerpo de jueces y comisarios de ciclismo de Pista y Ruta destacaron la organización del evento, la calidad de las instalaciones y el acompañamiento recibido durante su estadía.
Elogios internacionales por la infraestructura y organización de los Juegos Suramericanos
Comisarios de ciclismo de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile valoraron las instalaciones, el trabajo conjunto y la hospitalidad de la ciudad durante los Juegos Suramericanos. “Todo está muy lindo y felicitamos a la organización”, señalaron.
El grupo de trabajo está integrado por representantes de distintos países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile, quienes llegaron para acompañar el desarrollo de las competencias de ciclismo en sus diferentes modalidades.
“Para nosotros es una experiencia maravillosa estar acá. La estructura, todo está muy lindo y felicitamos a la organización por todo lo que están haciendo para nosotros”, expresaron los jueces durante una entrevista.
Sorpresa por las instalaciones y el crecimiento deportivo de Rafaela
Los representantes del ciclismo destacaron especialmente los escenarios deportivos utilizados durante la competencia, entre ellos la pista de BMX, el freestyle y el nuevo velódromo.
“Rafaela es un sitio muy hermoso. Es nuestra primera vez acá y las instalaciones están muy bien. La pista BMX, el freestyle y el velódromo nuevo son muy lindos”, remarcaron.
Además, resaltaron la importancia del trabajo conjunto entre los jueces de distintos países, una experiencia que fortalece los vínculos dentro del ciclismo suramericano.
“Somos un grupo de trabajo y también de amigos. Venimos a apoyar a los jueces de BMX y después continuaremos con ruta y pista. Siempre es bueno el apoyo entre colegas”, explicaron.
Medallero
El clima de Rafaela, una experiencia diferente
Para algunos de los visitantes, especialmente aquellos provenientes de zonas con temperaturas más cálidas, el clima rafaelino fue una de las particularidades de la estadía.
Uno de los jueces contó entre risas que llegó a encontrarse con temperaturas muy bajas y que debió adaptarse rápidamente: “Llegué con cuatro grados y después estaba 34. Dije: ¿qué es eso? Pero ahora está perfecto, el clima combina con los Juegos”.
La llegada de la primavera y el cambio de temperaturas fueron parte de la experiencia para los integrantes de las delegaciones internacionales.
“Nos recibieron con mucha calidez”
Los jueces también remarcaron la hospitalidad de los rafaelinos y el ambiente generado alrededor de la competencia.
“Es mi primera vez en Argentina y me encontré con la gran familia del ciclismo. Hubo un gran recibimiento y mucha calidez de la gente”, destacó uno de los representantes.
Además, valoró el orden y la organización del evento: “Estoy gratamente sorprendido por cómo están desarrollándose los Juegos, por el respeto y el compromiso de esta comunidad con el deporte”.
Mate, dulce de leche y una experiencia argentina completa
Como parte de su adaptación a las costumbres locales, los visitantes también se animaron a probar algunos clásicos argentinos.
Uno de ellos contó que ya había probado el mate e incluso lo tomó con miel para que la primera experiencia fuera más amigable.
“Me gustó con miel. Como tengo muchos compañeros argentinos, ya me acostumbré al mate argentino”, relató entre sonrisas.
El intercambio cultural, además del deportivo, se convirtió en uno de los aspectos destacados por los jueces durante su paso por Rafaela.