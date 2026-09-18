Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se viven dentro y fuera de los escenarios deportivos. Los Fan Fest acercan el acontecimiento a la comunidad con propuestas recreativas, culturales, científicas y deportivas para chicos, familias y visitantes.
Rézola: “El deporte ha despertado mucho interés en nuestra gente”
El atleta olímpico santafesino recorrió el Fan Fest del Parque del Sur, participó de una propuesta que vinculó ciencia y deporte y destacó la presencia de chicos y familias en las actividades de Santa Fe 2026. También valoró la infraestructura que quedará como legado después de los Juegos.
Este miércoles, en el Parque del Sur de Santa Fe, el atleta olímpico Rubén Rézola participó de “La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento”, una iniciativa del Gobierno provincial para acercar al público el vínculo entre conocimiento, tecnología y preparación deportiva.
Para Rézola, la actividad tuvo un componente personal por la cercanía con el Club Náutico El Quillá, donde comenzó su recorrido en el canotaje. “Estoy en el Parque del Sur, al lado del Quillá, que es el club que me vio crecer, donde aprendí a remar. Todos los lugares a donde voy son emociones diferentes”, contó.
“Están todos jugando, están todos divirtiéndose”
Rézola destacó la convocatoria que generaron los Juegos: “El Fan Fest es una locura, mucha gente. El deporte ha despertado mucho interés en nuestra gente”.
También resaltó la participación de los más chicos: “Me impresionó eso: están todos jugando en la Capiplaza, están todos divirtiéndose. Hay muchos chicos viendo las diferentes actividades y eso hace que se empiecen a empapar un poco más de lo que es el deporte”.
“Que la Provincia tenga la posibilidad de vivir un evento tan importante como este y poder distribuirlo en diferentes zonas para que todos puedan participar y ver las diferentes actividades y los deportes es algo muy loco y muy bueno”, agregó.
Los Fan Fest combinan música, gastronomía, experiencias deportivas, tecnología, divulgación científica y propuestas para las familias, ampliando la experiencia de Santa Fe 2026 más allá de las competencias.
Ciencia y deporte en el Parque del Sur
Dentro de esa programación, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia desarrolla “La Fórmula del Encuentro”, un ciclo que muestra el aporte de la ciencia y la tecnología al deporte de alto rendimiento.
Rézola integró un panel sobre canotaje junto a Marilina Carena, doctora en Matemática, profesora de la FICH-UNL e investigadora del Conicet; y Matías Solaro, especialista en preparación física y representante de Ivolution. La actividad fue moderada por Bárbara Bercovich, directora provincial de Proyectos Especiales.
La iniciativa también tuvo encuentros en Rosario vinculados a la aplicación de la matemática al fútbol y de distintas tecnologías al vóley playa.
Un legado que Rézola ya puede experimentar
El atleta olímpico destacó además la infraestructura desarrollada para las disciplinas y las nuevas condiciones para el canotaje y el remo en Santa Fe, entre ellas la incorporación de partidores automáticos.
“Son los primeros en la historia de nuestro país. Cuando yo competía en 200 metros era primordial poder tener partidores automáticos y solamente los veía afuera, en Europa. Hoy poder tenerlos y usarlos siendo atleta activo todavía es un privilegio”, sostuvo.
Finalmente, Rézola puso el foco en lo que permanecerá después del certamen: “Este legado va a quedar de acá a muchos años, y ojalá que siga creciendo y la inversión en el deporte siga creciendo aún más”.