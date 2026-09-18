Embajador

Rézola: “El deporte ha despertado mucho interés en nuestra gente”

El atleta olímpico santafesino recorrió el Fan Fest del Parque del Sur, participó de una propuesta que vinculó ciencia y deporte y destacó la presencia de chicos y familias en las actividades de Santa Fe 2026. También valoró la infraestructura que quedará como legado después de los Juegos.