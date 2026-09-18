Programación

Lit Killah, Santiago Motorizado y Los Lirios: la agenda del viernes en los Juegos

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, freestyle, circo y propuestas culturales en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La programación se extenderá desde la mañana hasta la noche, con shows y actividades en distintos escenarios.