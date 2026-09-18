Para conocer todos los horarios y escenarios de la jornada, consultá la grilla completa del Fan Fest.
Lit Killah, Santiago Motorizado y Los Lirios: la agenda del viernes en los Juegos
Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, freestyle, circo y propuestas culturales en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La programación se extenderá desde la mañana hasta la noche, con shows y actividades en distintos escenarios.
En Santa Fe, la jornada tendrá dos de los shows destacados: Lit Killah se presentará a las 19 y Santiago Motorizado cerrará la programación a las 20, ambos en el Escenario 1. Antes pasarán por allí Zalsamora, a las 17, y Cazadores Recolectores, a las 18.
En Rosario, la programación comenzará a las 10 con Circo Lumiere en Capiplaza, que volverá a presentarse a las 15. También habrá radios, streaming, DJs y premiaciones durante la tarde. En los distintos escenarios pasarán Facu Martinez, Joaco 22, C'Piko, Joaco Burgos y Sofi Gazzaniga, mientras que Los Lirios serán los encargados de cerrar la jornada a las 20 en Independencia 1.
La propuesta rosarina también tendrá una nueva edición de Tomate tu tiempo, de 11 a 13 en Independencia 2, y la programación de Radio F! con DJs, entre las 18 y las 20.
Rafaela tendrá una tarde que combinará DJs, bandas y freestyle. Desde las 14 habrá música con DJ Fran Valciukas en el Microestadio y, a las 16, DJ Gian Chiarelli en el Velódromo. A las 17 se realizará la Competencia Freestyle FUBU, mientras que en el Microestadio se presentará La Bolada.
La programación continuará con G-LA, DJ Nacho Hergenreder y una nueva sesión de DJ en el Velódromo. El cierre será a las 20 con 5 Monos, en el Microestadio.
La agenda cultural acompaña la competencia deportiva durante los Juegos y suma propuestas gratuitas para disfrutar en las tres ciudades sede a lo largo de toda la jornada.