Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan para Paraguay una instancia para sumar experiencia y medirse ante atletas de distintos países de la región. Pero también son un espacio de encuentro que permite fortalecer relaciones dentro del deporte sudamericano.
Paraguay y el desafío de crecer en Santa Fe: “Este tipo de eventos ayudan a los deportistas”
Bruno Luis Zubizarretta Caballero, jefe de Misión de Paraguay, destacó el nivel de competencia que ofrecen los Juegos y el intercambio que se genera entre las delegaciones.
Así lo explicó Bruno Luis Zubizarretta Caballero, jefe de Misión de Paraguay, quien destacó el aporte de este tipo de torneos para elevar el nivel de los atletas. “Vamos mejorando mucho, va creciendo. Realmente este tipo de eventos ayudan a los deportistas para tener ese nivel de competencia que de repente tienen los europeos, de un calendario bien cargado que tienen de esta clase de competencias”, señaló.
Para el dirigente, contar con más competencias internacionales permite que los representantes sudamericanos sumen rodaje y enfrenten nuevos desafíos a lo largo de su preparación.
Paraguay, con la mirada puesta en los próximos desafíos
Santa Fe 2026 también ocupa un lugar importante en el calendario paraguayo por su cercanía con otros compromisos internacionales.
“Muy importante. Realmente tomamos con mucha seriedad”, afirmó Zubizarretta Caballero. En ese sentido, explicó que varias disciplinas ya transitan una etapa de preparación para futuras competencias clasificatorias.
“Ya son los preparativos para varias disciplinas que van a ir empezando a competir con clasificatorios a los Juegos de Los Ángeles. Y también, bueno, hay algunos que tendrán cupos para los Panamericanos”, detalló.
Lima 2027 aparece, así como otro de los objetivos próximos para la delegación paraguaya, dentro de un calendario que permite a los atletas continuar sumando experiencia.
Un encuentro que trasciende el deporte
La convivencia entre las distintas delegaciones es otro de los aspectos que el jefe de Misión paraguayo valoró especialmente. “Está buenísimo”, resumió al referirse al intercambio que se genera durante los Juegos.
Zubizarretta Caballero contó que algunos colegas con los que comparte esta experiencia son conocidos desde hace más de una década y que estos encuentros permiten mantener esos vínculos.
“Hay compañeros o colegas que ya nos conocemos hace como 12 años. Hay mucho intercambio de ideas”, relató. Además, señaló que las relaciones construidas durante estas competencias pueden continuar después, a través de nuevas experiencias compartidas.
“También surgen muchos intercambios después, ya de campamentos entre países”, explicó. Y resumió el valor de ese contacto: “Realmente ayuda a confraternizar a los deportistas y a los dirigentes para poder crear esos vínculos que ayudan en deporte”.
Una Santa Fe que vuelve a encontrar
Zubizarretta Caballero ya conocía la ciudad por su participación en los Juegos de Menores y aseguró que cada visita le permite observar nuevos cambios. “Santa Fe no me sorprende. Ya estuvo en los Juegos de Menores también”, recordó. “Cada vez que venimos hay algo nuevo, va creciendo”, agregó.
Con esa referencia previa, se mostró conforme con el desarrollo de Santa Fe 2026 y confió en que la competencia tendrá un resultado positivo. “Espero, como los Juegos de Menores, que salga todo espectacular. Realmente hasta ahora todo está espectacular”, concluyó.