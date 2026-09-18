Turismo

La primera semana de los Suramericanos dejó casi $10 mil millones en la ciudad de Santa Fe

El primer balance del impacto turístico y económico de Santa Fe 2026 muestra una alta ocupación hotelera en la ciudad y una fuerte actividad en gastronomía, recreación y comercios. En toda la provincia, los Juegos ya recibieron a más de 560.000 turistas y excursionistas y generaron un movimiento superior a los $56.000 millones.