A una semana del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el impacto del evento ya se refleja con fuerza en la actividad turística, hotelera, gastronómica y comercial. Solo en la ciudad de Santa Fe, el movimiento económico alcanzó los $ 9.934 millones durante los primeros días de competencia y se estima que llegará a cerca de $ 22.000 millones cuando finalice el certamen.
La primera semana de los Suramericanos dejó casi $10 mil millones en la ciudad de Santa Fe
El primer balance del impacto turístico y económico de Santa Fe 2026 muestra una alta ocupación hotelera en la ciudad y una fuerte actividad en gastronomía, recreación y comercios. En toda la provincia, los Juegos ya recibieron a más de 560.000 turistas y excursionistas y generaron un movimiento superior a los $56.000 millones.
Los datos forman parte del primer balance presentado este viernes por el Gobierno provincial. De los $ 9.934 millones registrados en la ciudad de Santa Fe, $ 4.812 millones corresponden a gastos realizados por excursionistas y residentes locales; $ 4.091 millones, a gastronomía, recreación y otros consumos; y $ 1.030 millones, a alojamiento. La ocupación hotelera alcanzó el 81,82 %.
El informe también muestra la dimensión provincial del acontecimiento. Desde el comienzo de los Juegos, Santa Fe recibió a más de 560.000 turistas y excursionistas, con una ocupación hotelera promedio del 83,5 % y un movimiento económico superior a los $ 56.000 millones.
Los números fueron presentados por la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, y la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Prensa de los Juegos Suramericanos, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.
También participaron el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Agustín Macinsky; el presidente de la Cámara de Hoteles, Javier Gutiérrez; y el presidente de la Cámara de Bares, Maximiliano Chiarelli.
Coudannes recordó que desde el inicio de las competencias ya circularon más de 1,8 millones de personas por las distintas sedes. “Son los Juegos Suramericanos con mayor convocatoria de la historia, lo cual nos enorgullece un montón”, señaló.
La vocera destacó que esa masiva participación tiene efectos que trascienden los escenarios deportivos: “Todo esto impacta en lo turístico, en la hotelería, en la gastronomía y en lo comercial”.
Más de medio millón de visitantes
Aeberhard, por su parte, destacó la magnitud del movimiento turístico generado por la competencia. “El movimiento en la provincia de Santa Fe es altísimo”, afirmó, y consideró que una de las claves fue la incorporación de estudiantes de todo el territorio provincial a las actividades programadas.
“El gran acierto ha sido contar con el turismo estudiantil: que muchos estudiantes de toda la provincia puedan venir a recorrer nuestros parques y escenarios deportivos. Eso ha levantado muchísimo el nivel de visitas, de excursionistas y de turistas”, explicó.
La secretaria de Turismo dimensionó el fenómeno: “Estamos hablando de más de medio millón de excursionistas y turistas en la provincia de Santa Fe. Eso es algo inédito”.
En cuanto al alojamiento, señaló que la ocupación promedia el 83 % entre las tres ciudades sede -Santa Fe, Rosario y Rafaela-, con una demanda especialmente elevada en los establecimientos de categorías superiores.
“Esto realmente genera un impacto enorme en lo económico, también en los comercios y los restoranes”, afirmó Aeberhard, quien además valoró “la experiencia que estamos teniendo todos los santafesinos de ser anfitriones y de recibirlos”.
Una vidriera para la ciudad
Representantes de los sectores hotelero y gastronómico coincidieron en destacar el movimiento producido por la llegada de atletas, delegaciones, equipos técnicos, periodistas y visitantes, y manifestaron expectativas positivas para los días que restan de competencia.
El presidente de la Cámara de Hoteles, Javier Gutiérrez, señaló que el sector registra “una gran ocupación y mucha demanda” especialmente en establecimientos de tres estrellas superior y cuatro estrellas.
Según explicó, los huéspedes no son únicamente extranjeros que llegaron para acompañar a los deportistas. También existe una importante presencia de visitantes provenientes de otras localidades santafesinas y de provincias cercanas.
“El promedio de estadía es de más de dos días para la gente que viene a visitar los Juegos, mientras que el de las delegaciones es mayor”, precisó.
Gutiérrez recordó además las dificultades que atravesó la actividad hotelera durante los últimos años y destacó tanto el movimiento inmediato que producen los Juegos como sus posibles efectos a largo plazo.
“Desde la pandemia a esta parte es un sector que la viene pasando bastante mal”, señaló. Sin embargo, sostuvo que el evento representa una oportunidad para mostrar la ciudad: “La vidriera que está logrando Santa Fe a futuro posiciona mucho a la ciudad; lo que se está viviendo y viendo es algo muy lindo y se refleja en el movimiento que hay”.
Rafaela también registra un fuerte impacto
El Gobierno Provincial presentó además los primeros números correspondientes a Rafaela, otra de las tres sedes de Santa Fe 2026.
Durante la primera semana, la ciudad registró un movimiento económico de $ 3.627 millones. De ese total, $ 1.758 millones correspondieron a consumos de excursionistas y residentes locales; $ 1.495 millones, a gastronomía, recreación y otros gastos; y $ 375 millones, a alojamiento.
La ocupación hotelera alcanzó allí el 77,56 %. Las estimaciones oficiales proyectan que, una vez concluidos los Juegos Suramericanos, el movimiento económico acumulado en Rafaela rondará los $ 7.500 millones.