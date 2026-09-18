Una reunión variopinta del peronismo, un cuasi lanzamiento libertario por redes sociales, un voto "avisado" de Gisela Scaglia y una cumbre de gobernadores en el marco de los Juegos Suramericanos preconfiguraron, en una semana, movimientos embrionarios del año electoral que se avecina.
Tablero político en Santa Fe: Pullaro armó cumbre de pares; el peronismo activó, y Scaglia marcó la cancha
El mandatario santafesino se mostró en Rosario con tres gobernadores de Provincias Unidas. El Justicialismo, con la ausencia de Perotti, escuchó al empresario del biodiesel que amaga con competir por la gobernación. La ex vice gobernadora adelantó su voto a favor de la suspensión de las primarias nacionales.
En Rosario, la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas operó como anfitriona para recibir en su domicilio a referentes de casi todas las líneas internas del peronismo. La representación fue amplia; hubo, incluso, dirigentes de los principales aliados del partido: el Frente Renovador (asistió Diego Giuliano) y Ciudad Futura (estuvo presente Caren Tepp). El cónclave tuvo un invitado especial y un gran ausente. El primero, Federico Pucciariello; el segundo, Omar Perotti y los referentes de su sector.
El empresario del biodiesel, recién llegado de Italia, fue presentado a los comensales (de una modesta picada) de la mano de los senadores Armando Traferri y Rubén Pirola. Es el sector que promueve, eventualmente, su candidatura para la gobernación. La hipótesis no fue planteada en esos términos ni de manera deliberada; en cambio, se trató de un encuentro para que todos conocieran al referente. Aun así, la estrategia electoral que se conversó de manera incipiente fue la de convalidar todas las postulaciones posibles hacia la Casa Gris para evitar "fugas"; nadie exigió encolumnamientos, pero sí coincidieron en procurar que no haya competidores peronistas por fuera del PJ. De eso se seguirá hablando en un encuentro pautado para dentro de quince días.
Perotti y los referentes del sector habían sido invitados al cónclave. Pero según pudo saber El Litoral, el ex mandatario llegó a desaconsejar al empresario ingresar a la arena política por las vías que está eligiendo.
Por redes
A través de las redes, un posteo sacudió el amesetamiento de la semana y generó suspicacias. Después de que la diputada nacional Romina Diez elogiara con las mismas herramientas – las redes- al gobierno provincial por la apertura de los Juegos Suramericanos, otro referente libertario sembró especulaciones sobre una eventual postulación también para la gobernación. Se trata de Marcos Peyrano, abogado y ex convencional constituyente en la última reforma de Santa Fe, quien debutó en redes sociales "como referente político" con una sugestiva expresión: "Empezamos". Bien podría marcar el vocablo su primera incursión en el ecosistema de la virtualidad, pero también, operar como el puntapié inicial de un proyecto electoral.
Peyrano escribió: "Decidí meterme en política porque estoy convencido de que la provincia de Santa Fe puede estar mucho mejor. Creo en la libertad como garantía del ciudadano, en el trabajo como motor y en el mérito como recompensa al esfuerzo. Creo en un Estado al servicio de la gente, no al revés". Valoró, luego, "los frutos que ya están viendo al nivel nacional"; y desafió a expandir la impronta en la provincia. "Es hora de alinear a Santa Fe con ese rumbo siguiendo el camino iniciado por Romina Diez", concluyó.
El dirigente desestimó luego que se tratara de un lanzamiento político pero para entonces, la semilla de la especulación ya había sido esparcida.
Voto cantado
Mientras cada cual atiende su juego y el Poder Ejecutivo provincial capitaliza el desarrollo de los Suramericanos, Gisela Scaglia se convirtió en protagonista local de la discusión que se dirimirá en el Congreso nacional. Adelantó que votará a favor de la suspensión de las primarias y aclaró en diálogo con El Litoral, que así lo había conversado con Maximiliano Pullaro. A poco de ello, el propio mandatario refrendó, aunque disintieron en uno de los argumentos: el económico. Para la diputada nacional, "la democracia no se puede valuar" y dijo que cuando se habla de eliminar las PASO por el gasto que genera "es más excusa que argumento". Para el gobernador, en cambio, demandan "un gasto muy grande y se usan poco".
Al margen del matiz, ambos se han mostrado a la par en diferentes instancias del desarrollo del evento deportivo que tiene a la provincia como sede. Y la buena sintonía pareció desvanecer el escenario de una interna para definir a la compañera de fórmula, si Pullaro fuese reelecto.
La reciente reforma electoral que habilita – a instancias del Socialismo- una interna de vices pone en crisis un acuerdo para que en 2027 se reedite la fórmula Pullaro – Scaglia. Digerido el impacto de la ley, fuentes inobjetables pusieron en duda - ante la consulta de este diario- que la líder del PRO en Santa Fe acepte la compulsa. De ser ése el escenario, hasta consideraría más atractivo competir encabezando una lista de pre candidatos a diputados provinciales.
Cumbre
El broche de la semana fue un encuentro de gobernadores, con los Juegos Suramericanos como telón de fondo. La promovió Sebastián García De Luca, y tuvo a Maximiliano Pullaro como anfitrión. Concurrieron el cordobés, Martín Llaryora; el chubutense "Nacho" Torres, y el correntino Gustavo Valdés. Pertenecen a extracciones partidarias diferentes pero todos habían confluido en el espacio de Provincias Unidas (PU).
Fue una visita fugaz, pero suficiente para generar una foto de impacto político potente. Mientras desde algunas usinas se alimentan hipótesis sobre una eventual interna en PU de la que pudiera emerger una pre candidatura presidencial, la Casa Rosada tiende puentes con gobernadores para discutir presupuesto y reforma electoral. Los temas no fueron ajenos a la agenda y conversación de los mandatarios. El clima festivo del evento deportivo transmitió aire fresco al encuentro. Las fotos de los mandatarios recorriendo estadios y pistas de atletismo los mostró relajados y descontracturados. El impacto político, aún por verse.