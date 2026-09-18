Panorama de la semana

Tablero político en Santa Fe: Pullaro armó cumbre de pares; el peronismo activó, y Scaglia marcó la cancha

El mandatario santafesino se mostró en Rosario con tres gobernadores de Provincias Unidas. El Justicialismo, con la ausencia de Perotti, escuchó al empresario del biodiesel que amaga con competir por la gobernación. La ex vice gobernadora adelantó su voto a favor de la suspensión de las primarias nacionales.