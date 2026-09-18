Este viernes, el remo convencional de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo su última jornada en la Laguna Setúbal, en la Costanera Este, donde las delegaciones de la región disputaron las finales de las distintas pruebas.
Dos medallas de bronce para el remo argentino en la ciudad de Santa Fe
Dos podios para la representación nacional en la última jornada de la disciplina. Agustín Scenna consiguió un bronce individual y también integró el bote que terminó tercero en Cuatro Pares de Remos Cortos Masculino.
La delegación argentina tuvo representantes en cinco competencias. En Ocho Remos Largos con Timonel Mixto (MIX8+) participaron Agostina Manzotti, Victoria Riveros, Valentino Aversso, Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Agustín Annese, Catalina Deandrea, Evelyn Silvestro y Anika Fucile, como timonel.
El equipo de Cuatro Pares de Remos Cortos Masculino (M4X) estuvo integrado por Santino Menin, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Agustín Scenna, mientras que en la prueba femenina compitieron Florencia Duarte, Catalina Deandrea, Delfina Orlandini y Clara Galfre. Scenna también participó en la modalidad individual masculina y Elena Cerrudo lo hizo en la femenina.
Un bronce para Agustín Scenna
Entre las actuaciones argentinas, el resultado más destacado fue el de Agustín Scenna, quien consiguió la medalla de bronce en Un Par de Remos Cortos Masculino (M1X) con un registro de 6:42.78. El oro quedó en manos del uruguayo Bruno Cetraro, con 6:32.83, y la plata fue para el chileno Andoni Habash, con 6:33.69.
Argentina también subió al podio en Cuatro Pares de Remos Cortos Masculino, donde obtuvo el bronce con 5:35.54. Uruguay ganó esa final y Chile terminó segundo.
Las últimas regatas en la Laguna Setúbal
La jornada completó el programa con otros tres podios. En W1X, Paraguay se quedó con el oro; en W4X, Chile fue campeón; y en MIX8+, Uruguay terminó en el primer lugar. Brasil y Chile también consiguieron medallas en distintas pruebas.
Con estas finales, el remo convencional completó su participación en Santa Fe 2026, después de varias jornadas de competencia sobre la Laguna Setúbal y con presencia de delegaciones de distintos países sudamericanos.