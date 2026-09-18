Un relevamiento en el tradicional paseo santafesino refleja la atracción de vecinos y visitantes que se acercaron a presenciar las disciplinas náuticas de los Juegos Suramericanos. Entre sorpresas por deportes inéditos y caminatas espontáneas, los espectadores destacaron el marco que le dan las escuelas y el gran nivel de los atletas.
Fascinación en el Parque del Sur por los Juegos Suramericanos
Un relevamiento en el tradicional paseo santafesino refleja la atracción de vecinos y visitantes que se acercaron a presenciar las disciplinas náuticas de los Juegos Suramericanos. Entre sorpresas por deportes inéditos y caminatas espontáneas, los espectadores destacaron el marco que le dan las escuelas y el gran nivel de los atletas.
El entorno del Lago del Parque del Sur se transformó en uno de los puntos neurálgicos con mayor convocatoria en el marco de las competencias de los Juegos Suramericanos. Familias, delegaciones escolares y vecinos que transitaban por la zona coparon los sectores a la vera del agua para seguir de cerca las pruebas acuáticas, manifestando un genuino entusiasmo por el clima festivo y la calidad organizativa del evento en la ciudad.
Curiosidad por deportes inéditos
Entre los presentes, la curiosidad y el descubrimiento de nuevas disciplinas fue uno de los motores principales de la jornada. "No conozco a ningún deportista. Es la primera vez que veo esta disciplina. Pero estoy concentrado, realmente me gustó. Por la tarde voy a ver si voy a ver alguna disciplina que se desarrolle en el día de la fecha", comentó uno de los espectadores que se vio atrapado por la destreza sobre el espejo de agua.
La proximidad de las instalaciones con el centro urbano también facilitó el descanso y el disfrute de quienes realizaban actividades cotidianas en la capital. Otra persona que se acercó al lago del Parque del Sur señaló: "Justo tenía que hacer un trámite y tenía que esperar hasta las 4 de la tarde, entonces dije, me voy a mirar los juegos y me vine caminando como 30 minutos y me instalé acá que está hermoso. Están todos los jóvenes de las escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, vi que había grupos hermosos. Están todos muy lindos".
Elogios al nivel de los atletas
El nivel de competencia y la destreza de las distintas delegaciones nacionales no pasaron desapercibidos para el público, que siguió atento el desempeño en la pista acuática. Sobre los deportistas que presentan los Juegos Suramericanos, admitieron: "Hay algunos que son muy buenos en figuras, en salto, un chico de Rosario, un cordobés, pero bueno, vamos a ver cómo se comportan ahora".