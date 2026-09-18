Ciudad de Santa Fe

Fascinación en el Parque del Sur por los Juegos Suramericanos

Un relevamiento en el tradicional paseo santafesino refleja la atracción de vecinos y visitantes que se acercaron a presenciar las disciplinas náuticas de los Juegos Suramericanos. Entre sorpresas por deportes inéditos y caminatas espontáneas, los espectadores destacaron el marco que le dan las escuelas y el gran nivel de los atletas.