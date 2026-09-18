Julieta Benedetti volvió a subir a lo más alto del podio para la Argentina. La ciclista mendocina se quedó este viernes con la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvo como escenario el circuito trazado sobre la Ruta Nacional 34, en Rafaela.
Julieta Benedetti ganó el oro en ciclismo de ruta en Rafaela
La mendocina de 22 años se impuso en la prueba femenina disputada sobre la Ruta 34, en Rafaela. Completó el recorrido en 2 horas, 47 minutos y 47 segundos.
La deportista, de 22 años, fue la ganadora de una competencia que reunió a 44 ciclistas de distintos países y se desarrolló sobre un recorrido de 108 kilómetros, distribuido en nueve vueltas al circuito rafaelino. La definición se produjo en el tramo final, donde Benedetti consiguió imponerse con un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 47 segundos.
El resultado representó una nueva medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos, que se desarrollan en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia de ciclismo de ruta volvió así a entregar protagonismo nacional en una sede que durante estos días concentra distintas disciplinas del programa continental.
Una llegada definida
Benedetti construyó su triunfo junto al resto del equipo argentino y consiguió resolver a su favor el sprint final. Detrás de la mendocina quedaron la colombiana Lina Hernández y la boliviana Elizabeth Vásquez, quienes completaron el podio de la prueba femenina.
La actuación de la ciclista mendocina también amplió su recorrido internacional. En marzo de este año había obtenido la medalla de plata en la prueba de ruta para damas elite del Campeonato Panamericano disputado en Colombia, donde terminó detrás de la chilena Catalina Soto.
Benedetti ya había conseguido además una medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde se impuso en la prueba de ciclismo de ruta. En esa misma competencia también había logrado una presea de plata en la contrarreloj.
Más ciclismo
La jornada en Rafaela había comenzado con una importante presencia argentina. Además de Benedetti, el equipo nacional estuvo integrado por Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mangue, Sofía Martelli y Abril Garzón. Todas participaron de la final femenina sobre la Ruta 34.
La prueba femenina fue la primera de las dos competencias de fondo programadas para este viernes. Luego de la definición entre las mujeres, la misma sede recibió la final masculina, también sobre la Ruta 34.
La agenda del ciclismo de ruta forma parte del programa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzaron el 12 de septiembre y se extenderán hasta el 26. Las competencias tienen sedes distribuidas entre Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras localidades.
Para Benedetti, el oro obtenido en Rafaela suma otro capítulo a una temporada en la que ya había alcanzado el podio continental. Esta vez, en territorio santafesino, consiguió quedarse con la prueba de mayor distancia del ciclismo de ruta femenino y aportar una nueva medalla dorada a la delegación argentina.