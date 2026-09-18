El velocista rafaelino Tomás Mondino se incorporó al Ejército Argentino como soldado voluntario y pasa a integrar las filas de los deportistas militares que combinan su pertenencia a la institución con la competencia de alto rendimiento.
Tomás Mondino se suma a los deportistas militares del Ejército Argentino
Lo confirmó el propio deportista en sus redes sociales, en una publicación compartida con Bryan J. Mayer, otro rafaelino vinculado al ámbito militar. Su incorporación se concretó de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. ¿De qué se trata esta modalidad?
Este nuevo paso en su carrera se concretó antes del comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Mondino afronta así su participación en la delegación argentina como integrante del Ejército, una pertenencia institucional que se suma a su trayectoria como representante de su ciudad, su provincia y el país.
Los logros de Tomás Mondino
Con 21 años, el rafaelino llega a esta cita después de consagrarse campeón argentino U23 de los 100 metros llanos. Entre sus antecedentes se destacan también las medallas de oro en los 100 y 200 metros de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, resultados que lo ubicaron entre los nombres destacados de la velocidad argentina.
La presencia de deportistas dentro del Ejército tiene antecedentes en distintas disciplinas. Belén Casetta, en atletismo; Fernanda Russo y Alexis Eberhardt, en tiro; y Brian Arregui, en boxeo, participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio como integrantes de la fuerza y de los seleccionados nacionales de sus respectivas especialidades.
Los atletas que ingresan como soldados voluntarios forman parte del Ejército, reciben formación militar y están sujetos a sus obligaciones y normas. Su actividad deportiva se desarrolla junto con esa pertenencia, con acompañamiento institucional para la preparación y la participación en competencias nacionales e internacionales donde representan los valores nacionales.
Las gestiones para su llegada
Según trascendió, las gestiones para la incorporación de Mondino se venían trabajando desde hacía varios años y contaron con la intervención de Bryan J. Mayer, exasesor del Ministerio de Defensa, experto en temas militares y uno de los referentes del gobierno nacional.
Ambos dieron a conocer la noticia mediante una publicación conjunta en Instagram, en la que destacaron la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad de llevar la Bandera Argentina en cada competencia.
Para Rafaela, la incorporación suma una nueva dimensión a la proyección deportiva de Mondino. El velocista, que ya llevó el nombre de la ciudad a competencias internacionales, continúa ese recorrido ahora también como integrante de una institución del Estado nacional, con los valores de constancia, compromiso y superación que vinculan al deporte con la formación militar.