Atletismo

Tomás Mondino se suma a los deportistas militares del Ejército Argentino

Lo confirmó el propio deportista en sus redes sociales, en una publicación compartida con Bryan J. Mayer, otro rafaelino vinculado al ámbito militar. Su incorporación se concretó de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. ¿De qué se trata esta modalidad?