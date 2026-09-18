El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y ODESUR, Mario Moccia, visitó Rafaela para presenciar las competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó el nivel de infraestructura deportiva, la capacidad organizativa y el legado que dejará el certamen en la ciudad y la provincia.
“Rafaela tiene gran potencial en deportes de primer nivel”: la mirada de Mario Moccia
El presidente del Comité Olímpico Argentino y de ODESUR visitó la ciudad durante las competencias de Santa Fe 2026 y valoró los escenarios deportivos, la organización y el impacto que dejará el evento.
Moccia resaltó especialmente los nuevos escenarios construidos y renovados para la competencia internacional y aseguró que Rafaela cuenta con condiciones para recibir futuros eventos de jerarquía.
“Rafaela tiene gran potencial en infraestructura deportiva de primer nivel, tanto el polideportivo como el velódromo, el skate park y todas las instalaciones del BMX Freestyle y BMX Racing, como para organizar cualquier tipo de evento internacional”, afirmó.
Además, señaló que los Juegos permitieron acercar el deporte a toda la comunidad y generar un vínculo entre los vecinos y las disciplinas que forman parte del programa.
“Con los Juegos Suramericanos se ha metido el deporte también en toda la comunidad. Creo que en este evento la gente ha venido a verlo con muchísima emoción, lo que está sucediendo, y eso hace que en el futuro se pueda contar con el apoyo de la gente para proyectar eventos de jerarquía en la ciudad”, sostuvo.
Escenarios de nivel internacional
El titular del COA valoró el trabajo realizado por la Provincia de Santa Fe y los municipios involucrados para concretar la competencia.
“Las mejores reproducciones con respecto a la infraestructura están maravillados. No podían creer que se iban a encontrar con los escenarios deportivos que tenemos en los Juegos”, expresó.
En ese sentido, felicitó a quienes participaron del proceso de planificación y ejecución de las obras.“Hay que felicitar a todos los que han sido parte de esta decisión, tanto al gobernador, como a los intendentes y a los responsables de obras que diseñaron las estructuras. Nosotros hemos colaborado, pero lo que están presentando son escenarios de nivel internacional”, destacó.
La Villa Suramericana y la experiencia de los atletas
Moccia también hizo referencia a las condiciones de alojamiento para las delegaciones y aseguró que la evaluación general fue positiva.
“La Villa de Rafaela tal vez es la más pequeña, pero me parece que es muy confortable. La recorrí y estuve durante la mañana, y reúne las condiciones para que los atletas estén realmente muy cómodos”, indicó.
Además, resaltó el acompañamiento del personal y la atención recibida por las delegaciones. “La gente está muy contenta, todos ponderan la comida realmente. Están muy cómodos y muy bien atendidos”, agregó.
Rafaela en el mapa deportivo internacional
Para Moccia, uno de los principales legados de Santa Fe 2026 será haber demostrado que la provincia cuenta con infraestructura y capacidad humana para organizar competencias internacionales.
“Lo que rescato de los Juegos Suramericanos son tres aspectos: primero, la infraestructura que ha quedado en toda la provincia y en particular en Rafaela”, señaló.
También destacó la experiencia organizativa adquirida y la posibilidad de que estos escenarios puedan ser utilizados para nuevos desafíos deportivos.
“Hay condiciones organizativas, hay infraestructura, hay recurso humano y después dependerá de decisiones políticas hacerlo o no hacerlo. Creo que se reúnen todas las condiciones”, afirmó.
De esta manera, el presidente del Comité Olímpico Argentino destacó el impacto de Santa Fe 2026 como una oportunidad para proyectar a Rafaela y a toda la provincia como sede de futuros eventos deportivos de alcance nacional e internacional.