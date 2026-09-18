La boxeadora argentina Lucía Muello obtuvo la medalla de plata en la categoría femenina hasta 65 kilogramos del boxeo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de disputar una ajustada final ante la brasileña Haziel Santos en el estadio Invencible Rafaela.
La rafaelina Lucía Muello logró la medalla de plata en una ajustada final de boxeo
La pugilista cayó por puntos en un ceñido combate decisivo ante la brasileña Haziel Santos y celebró el podio obtenido ante su gente en Rafaela.
Muello cayó por 3-2 en la decisión de los jueces, en un combate parejo que se definió por las tarjetas y que dejó a la representante argentina como subcampeona sudamericana.
Luego de la pelea, la rafaelina analizó el desarrollo del combate y reconoció la jerarquía de su rival.
“Lo sentí muy parejo. Brasil tiene una selección muy fuerte. Sentí que el primer round fui superior, el segundo me sentí un poquito menos que ella, pero después trabajé todo porque quería que se quede el oro para casa”, expresó.
A pesar de no haber alcanzado la medalla dorada, Muello destacó el valor del resultado conseguido y el crecimiento del boxeo argentino en la competencia.
“Esto no es poca cosa, una plata no es poca cosa para el boxeo”, señaló.
Un mensaje para aquella Lucía que recién empezaba
La boxeadora recordó sus primeros pasos en la disciplina y dejó un mensaje para la joven que comenzó a soñar con llegar a este nivel.
“Le diría que tenga paciencia, que las cosas no se dan de un día para otro, que estoy muy orgullosa de ella y que pronto las cosas se van a dar como nos merecemos”, contó.
Muello también destacó el acompañamiento recibido durante toda su carrera y valoró el respaldo del público que llenó el estadio rafaelino durante las jornadas de boxeo.
“Esta medalla se la dedico a toda la gente que me banca por mis redes sociales. Acá se llenó completamente, se sentía muchísimo el apoyo de la gente en el ring”, afirmó.
Además, mencionó a su familia y a quienes viajaron para acompañarla en esta instancia.
“Se la dedico a mi familia, que está allá en Buenos Aires, y a la familia de Benicio, que vinieron de sorpresa. Me llenaron de orgullo”, agregó.
El orgullo de representar al país
Durante la competencia, Muello mostró la bandera argentina y destacó el significado de vestir la camiseta nacional.
“Representar Argentina es lo más grande que hay. Es un orgullo enorme saber que reconocen a tu país, porque es el lugar donde nací y donde me voy a morir”, expresó.
La boxeadora también resaltó el presente del equipo argentino y aseguró que el objetivo del oro sigue vigente.
“Sé que va a llegar el oro para Argentina. Hace mucho tiempo que no se consigue un oro sudamericano y ahora queremos uno para nuestro país”, afirmó.
Con la medalla plateada conseguida en Rafaela, Lucía Muello cerró una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y dejó claro que continuará trabajando para nuevos desafíos internacionales.