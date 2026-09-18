La ciclista argentina Julieta Benedetti se consagró campeona de la prueba femenina de ciclismo de ruta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras una definición emocionante disputada este viernes en la Variante de la Ruta Nacional 34, en Rafaela.
Julieta Benedetti, tras ganar el oro en ciclismo de ruta: “Fue mucho trabajo y estoy muy contenta”
La ciclista argentina se impuso en el sprint final de la prueba femenina disputada en Rafaela y consiguió la primera medalla dorada femenina de Argentina en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos. El equipo nacional tuvo un papel clave en la definición.
La representante nacional logró imponerse en el sprint final luego de una carrera estratégica junto al equipo argentino, que trabajó durante toda la competencia para llegar con posibilidades a los últimos metros.
“Corrí muchas veces esta carrera, anoche me acosté muy tranquila, como nunca. Dormí súper bien porque confío mucho en el equipo y en la preparación que hicimos”, contó Benedetti tras quedarse con la medalla dorada.
La ciclista destacó el trabajo colectivo realizado durante la preparación previa en Rafaela, donde el equipo argentino entrenó durante varias semanas antes del desafío continental.
“Hace un mes estamos entrenando juntas acá en Rafaela y claramente da sus frutos. Estamos muy agradecidas de haber podido estar acá entrenando juntas”, señaló.
Una estrategia perfecta para el sprint final
La definición tuvo a varias corredoras agrupadas durante la última vuelta, donde el equipo argentino apostó a una estrategia precisa para buscar la victoria.
Benedetti explicó que siguió las indicaciones de la capitana Maribel Aguirre, quien lideró la planificación dentro de la carrera. “La capitana tenía todo bajo control, yo tenía que seguir sus órdenes. Confío plenamente en las chicas, nos ubicamos de la mejor manera y lanzamos el sprint de la mejor manera”, relató.
La ganadora contó que llegó al tramo final con confianza y que sus compañeras realizaron un trabajo clave para dejarla en posición de pelear por el oro. “Maribel hizo un trabajo impecable dejándome a 50 metros de la línea, donde yo pude hacer el sprint final”, explicó.
Medallero
El apoyo de una historia compartida con su mamá
Luego de recibir la medalla, Benedetti también recordó el acompañamiento de su familia, especialmente el rol de su mamá durante sus primeros años de carrera deportiva. “Mi mamá siempre está atrás mío ayudándome y en todo lo que necesito. Hemos aprendido mucho juntas”, expresó emocionada.
La ciclista relató que en sus comienzos llegó a viajar junto a su madre para competir, ante la falta de una entrenadora mujer que pudiera acompañarla.
Con la medalla de oro ya en sus manos, Benedetti reconoció además la importancia histórica del logro: fue la primera mujer argentina en ganar esta competencia de ciclismo de ruta en los Juegos Suramericanos. “No sabía eso. Qué lindo, creo que es mucho trabajo, estoy muy contenta”, afirmó.