Juegos Suramericanos

Julieta Benedetti, tras ganar el oro en ciclismo de ruta: “Fue mucho trabajo y estoy muy contenta”

La ciclista argentina se impuso en el sprint final de la prueba femenina disputada en Rafaela y consiguió la primera medalla dorada femenina de Argentina en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos. El equipo nacional tuvo un papel clave en la definición.