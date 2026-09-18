La boxeadora argentina Melanie Martínez consiguió la medalla de plata en la categoría femenina hasta 54 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de disputar la final ante la venezolana Diana Márquez en el estadio Invencible Rafaela.
La palabra de Melanie Martínez luego de ganar la medalla de plata en boxeo: "Estoy totalmente orgullosa"
La argentina cayó ante la venezolana Diana Márquez en la final de la categoría hasta 54 kilos, pero cerró su participación continental con un podio en el Invencible Rafaela.
La representante de Venezuela se quedó con la victoria por 4-1 en la decisión de los jueces, en un combate que terminó con triunfo por puntos (WP – Win on Points) y le permitió subir a lo más alto del podio.
Más allá del resultado final, Martínez valoró el camino recorrido y destacó el crecimiento que tuvo dentro del boxeo hasta llegar a competir por una medalla en un certamen internacional.
“Hace 10 años atrás, si me decían que iba a estar acá, viendo la cantidad de gente, el estadio lleno y todos alentando, no lo hubiese imaginado. Estoy totalmente orgullosa de mí”, expresó la boxeadora argentina.
El valor de un proceso
Martínez remarcó la importancia del acompañamiento recibido durante toda su carrera y mencionó a quienes fueron parte fundamental de su recorrido deportivo.
“Mi compañero, mi familia, mi técnico, que fue quien me hizo empezar en el boxeo y soñar de esta manera, y mis compañeros de selección que siempre están ahí, al pie del cañón”, destacó.
Sobre el desarrollo del combate, la argentina reconoció que esperaba un desenlace diferente luego de un inicio favorable.
“Sentía que en los primeros rounds había hecho diferencia. En el tercer round fui sintiendo que iba haciendo diferencia, esperaba con mi sueño, con mi fuerza y con mi amor a esto que se me diera, pero no se dio”, explicó.
Una medalla con mucho significado
La boxeadora también puso en valor la importancia del logro teniendo en cuenta sus inicios y las dificultades que atravesó para llegar a este nivel.
“Capaz que hace un millón de años atrás me hubiese dado un cocacho al verme llorando por una medalla de plata. Hace unos años no conseguía ni un título provincial”, recordó.
La argentina aseguró que siempre intentó mantenerse enfocada y trabajar para mejorar, incluso en momentos difíciles. “Siempre, fuera de la situación que estuviera, lo hice de la mejor manera. Como ser humano tuve mis altos y bajos, por eso existe la psicología deportiva y todas esas cosas, pero siempre me mantuve”, señaló.
Con la medalla plateada, Melanie Martínez cerró una participación histórica en Rafaela, sumando una nueva presea para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.