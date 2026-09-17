La boxeadora argentina Melanie Martínez se metió en la final de la categoría hasta 54 kilogramos femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de imponerse con autoridad ante la colombiana Kely Benítez en una de las semifinales disputadas en el estadio Invencible Rafaela.
Melanie Martínez va por el oro: "Mi sueño es ser tres veces campeona olímpica"
La boxeadora argentina venció por decisión unánime a la colombiana Kely Benítez en la categoría hasta 54 kilogramos y aseguró su lugar en la definición por la medalla dorada. Por su parte, Luz Arancibia sumó una medalla de bronce para Argentina.
Martínez dominó el combate y consiguió la victoria por decisión de los jueces (WP – Win on Points) con un contundente marcador de 5-0, resultado que confirmó su superioridad durante los tres rounds y le permitió avanzar a la pelea por la medalla de oro.
Con apenas tres combates internacionales en su carrera, la representante argentina destacó el valor de este desafío y aseguró que continúa construyendo un camino con grandes objetivos.
“Mi sueño es ser tres veces campeona olímpica. Quiero hacer una carrera olímpica y recién estoy arrancando, soy muy nueva”, expresó tras el triunfo.
La boxeadora explicó que en Rafaela se enfrentó a rivales con mayor experiencia internacional y valoró el crecimiento que viene teniendo en cada presentación. “Estoy peleando con chicas de mucho nivel, con chicas que ya pelearon muchísimas más veces que yo. En cuartos de final enfrenté a una chica que ya tuvo una competencia olímpica y yo no tuve más que un Sudamericano, que es lo más grande que podía tocar”, señaló.
Confianza, preparación y fortaleza mental
Martínez contó que uno de los aspectos que más trabajó fue la preparación mental para afrontar combates de alta exigencia. “Ya no me importa el resultado, simplemente disfrutar, confiar y tratar de dominar a alguien arriba del ring, que es hermoso sentirlo”, afirmó.
Sobre la semifinal, reconoció que tuvo momentos de dificultad, especialmente durante el segundo round, pero logró recuperar su plan de pelea. “Lo que pasó en el segundo round fue una distracción mía. Me metí en la pelea de riña y después me volví a enfocar. Mis entrenadores me prepararon mucho para esa parte, volví a entrar en mí y a boxear como yo sé hacerlo”, explicó.
La argentina también destacó el acompañamiento recibido desde las tribunas, especialmente la presencia de su familia y su equipo. “Se siente genial tener a toda mi familia alentando. Te triplica la energía. También mi técnico, que creyó en mí cuando no era nada, cuando perdí, siempre estuvo y me hizo continuar”, expresó.
Una final con la bandera argentina en el pecho
Martínez remarcó el orgullo de representar al país en una competencia internacional y comparó la sensación con el compromiso que implica vestir la camiseta argentina. “Me estoy empezando a sentir Messi, dentro de lo verdadero que es Messi. No solamente el talento es lo que vemos, ser el número uno del mundo no es fácil y menos ponerse una bandera en el pecho”, expresó emocionada.
Tras diez años de entrenamiento ininterrumpido en el boxeo, la argentina buscará ahora coronar su participación en Santa Fe 2026 con la medalla dorada. “Hace diez años que hago boxeo, no frené ni un solo mes. Ahora estoy enfocadLuz Arancibia sumó una medalla de bronce para Argentinaa en recuperarme, analizar técnicamente a la rival y prepararme para la final”, concluyó.
Luz Arancibia sumó una medalla de bronce para Argentina
La boxeadora argentina Luz Arancibia consiguió la medalla de bronce en la categoría hasta 57 kilogramos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de su participación en el escenario Invencible Rafaela.
Tras la competencia, la representante nacional valoró el camino recorrido y destacó la importancia de seguir sumando experiencia en una carrera que todavía se encuentra en etapa de crecimiento.
“Estoy muy contenta, contenta con cómo llevé la competencia, como fui una deportista que hizo todo al pie de la letra para poder llegar y que se dé este resultado”, expresó Arancibia.
La boxeadora reconoció que enfrentó a rivales con mayor recorrido internacional, aunque remarcó que Argentina está a la altura de las grandes competencias.
“Tengo menos de la mitad de un ciclo olímpico, soy nueva en esto y no tengo el mismo rodaje que ellas, pero sé que estamos a la altura. Hemos peleado, está bueno, se le dio a ella, pero así se empieza. Hoy vamos bien y sé que voy a seguir mejorando y por el mismo camino”, señaló.
El respaldo del público rafaelino
Más allá del resultado deportivo, Arancibia destacó el acompañamiento recibido durante sus combates en Rafaela, donde el público acompañó a los representantes argentinos.
“La gente es muy buena, muy dulce. Cada pelea nos acompañaron tanto a mí como a otros compañeros. Todo estuvo muy lindo, la preparación, las cosas como prepararon todo, todo muy bien”, afirmó.
La boxeadora también se refirió a su compañero y pareja, Santiago Celes, quien disputará la final de su categoría por la medalla de oro. “Que deje todo. Estoy muy orgullosa de él porque es donde él viene de chico en esto y sé que le va a ir bien. Sé que tiene mucho para dar y para demostrar”, expresó.
Consultada sobre sus próximos objetivos, Arancibia prefirió mantener la cautela, aunque aseguró que seguirá trabajando para nuevos desafíos. “Se vienen cosas grandes, pero no tenemos nada confirmado. Así que seguir proyectando y seguir en el mismo camino”, concluyó.