Juegos Suramericanos

Melanie Martínez va por el oro: "Mi sueño es ser tres veces campeona olímpica"

La boxeadora argentina venció por decisión unánime a la colombiana Kely Benítez en la categoría hasta 54 kilogramos y aseguró su lugar en la definición por la medalla dorada. Por su parte, Luz Arancibia sumó una medalla de bronce para Argentina.