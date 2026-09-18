Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este viernes 18 de septiembre con una extensa programación que comenzará a las 7.30 y tendrá actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del viernes 18 de septiembre en Santa Fe
La jornada tendrá finales de remo, triatlón, ciclismo, tiro, pentatlón y boxeo, además de las presentaciones argentinas en hockey, rugby 7, handball y softbol.
La jornada incluirá golf, pentatlón moderno, esgrima, ciclismo, tiro deportivo, triatlón, remo, hockey, natación artística, voleibol, fútbol, judo, equitación, skateboarding, vela, gimnasia rítmica, rugby 7, handball, softbol y boxeo.
Además, Argentina tendrá varias presentaciones durante la tarde y noche, con partidos en hockey femenino y masculino, rugby 7 femenino y masculino, handball y softbol.
Finales desde primera hora
La actividad comenzará a las 7.30 con golf en Rosario. Media hora más tarde se pondrá en marcha la ronda de siembra de esgrima del relevo mixto de pentatlón moderno.
Desde las 9 habrá múltiples definiciones. Rafaela recibirá la final femenina de ciclismo de ruta, mientras que en Santa Fe se disputarán el relevo mixto de triatlón y la final femenina de single en remo.
El remo continuará a las 9.20 con la definición del single masculino y a las 9.40 con el cuádruple par femenino. A las 10 llegará la final del cuádruple par masculino y a las 10.40 se definirá el ocho mixto.
Santa Fe tendrá además desde las 9 la clasificación masculina de rifle de aire a 10 metros y el comienzo del trap femenino y masculino. A las 9.30 arrancará también la primera etapa clasificatoria de pistola rápida a 25 metros.
A las 10, Rosario tendrá natación artística, voleibol, fútbol masculino y las primeras competencias individuales de judo. En Santa Fe, Perú y Brasil se enfrentarán por el hockey masculino.
El tiro deportivo tendrá a las 11.15 la final masculina de rifle de aire. A las 11.40 se disputará en Rosario la definición del relevo mixto del pentatlón moderno.
Ciclismo, judo y vela al mediodía
Rafaela volverá a tener protagonismo a las 12 con la final masculina de ciclismo de ruta. En paralelo comenzará la programación femenina de skateboarding, con la primera batería clasificatoria desde las 11.40 y la segunda a las 12.55.
La vela tendrá desde las 12 una nueva jornada en Santa Fe, con regatas femeninas y masculinas de windsurf iQFOiL y Sunfish, además de competencias de ILCA 6, ILCA 7 y Snipe mixto.
Rosario recibirá a las 12 la competencia de dúo técnico femenino de natación artística. Media hora más tarde se desarrollará el bloque de finales de la primera jornada individual de judo.
A las 12.35 será el turno del dúo técnico mixto de natación artística, mientras que la gimnasia rítmica iniciará a las 13 sus clasificaciones con aro y balón.
Desde la misma hora, Santa Fe tendrá la clasificación femenina de pistola de aire a 10 metros. La final está prevista para las 15.15.
Argentina entra en escena
Las Leonas enfrentarán a Chile desde las 14 en Santa Fe por la fase de grupos del hockey femenino.
A esa misma hora comenzará en Rosario la programación del rugby 7 masculino, con Chile frente a Brasil. Durante la tarde se disputarán partidos de ambas ramas.
Argentina debutará en el rugby 7 femenino a las 15.50 frente a Perú. Luego volverá a jugar a las 18.32 ante Chile.
El seleccionado masculino tendrá su primera presentación a las 17.26 frente a Paraguay y cerrará la jornada a las 20.08 ante Perú.
A las 16, el hockey masculino tendrá otro partido destacado para la delegación nacional: Argentina enfrentará a Chile en Santa Fe.
El handball femenino tendrá tres encuentros durante la tarde. Chile jugará con Perú a las 14.30, Paraguay enfrentará a Colombia desde las 17 y Argentina se medirá con Uruguay a las 19.30.
Boxeo y softbol para cerrar el viernes
Paraná concentrará la actividad de softbol femenino. A las 15.30 jugarán Bolivia y Colombia y desde las 18 se enfrentarán Brasil y Perú.
Argentina cerrará la programación del día a las 20 ante Venezuela por la fase preliminar.
Rosario tendrá desde las 17.30 la competencia de Nage no Kata en judo y a las 18.30 comenzará la prueba técnica por equipos de natación artística.
El boxeo tendrá sus finales en Rafaela, sin horario determinado. Se definirán las categorías femeninas de 51, 54, 57 y 65 kilos y las masculinas de 55, 60, 65, 70, 80, 90 y más de 90 kilos.